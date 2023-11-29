“كشوف الناجحين pdf” نتائج السادس الاعدادي 2023 الدور الثالث أحيائي أدبي تطبيقي موقع نتائجنا

يعيش طلاب العراق وأولياء أمورهم في حالة من الانتظار والترقب المتزايد لمعرفة مواعيد إعلان نتائج الامتحانات الثانوية العامة للصف السادس الإعدادي في الدور الثالث حيث تأخر اعلان نتائج الطلاب بشكل متزايد، ومن المتوقع أن يتم الإعلان الرسمي عن نتائج الدور الثالث للصف السادس الإعدادي في وقت قريب جدًا،

نتائج السادس الاعدادي 2023 الدور الثالث

أعلنت وزارة التربية العراقية، عن اقتراب الانتهاء من تصحيح نتائج السادس الاعدادي الدور الثالث حيث من المقرر أن تكون متاحة على موقع الوزارة الإلكتروني خلال الايام القادمة لجميع الطلاب الذين دخلوا الامتحانات في جميع المحافظات، وأوضحت الوزارة أن النتائج ستكون متاحة للطلاب عبر موقعها الرسمي، بالإضافة إلى مراكز الفحص في المحافظات كافة.

خطوات الاستعلام عن نتائج السادس الاعدادي الدور الثالث

يترقب الطلاب والطالبات في العراق إعلان نتائج السادس الاعدادي الدور الثالث بفارغ الصبر، حيث ستحدد نتائجهم مصيرهم في الالتحاق بالجامعات والمعاهد العليا وحتى يتمكن الطلاب والطالبات من الاستعلام عن نتائجهم بسهولة، نقدم لهم خطوات الاستعلام كالتالي:

انتقل إلى موقع وزارة التربية العراقية

اختيار أيقونة “نتائج الامتحانات”

في الصفحة الرئيسية للموقع، ابحث عن أيقونة “نتائج الامتحانات”، وانقر عليها.

اختيار “نتائج السادس الاعدادي الدور الثالث”

من القائمة المنسدلة، اختر “نتائج السادس الاعدادي الدور الثالث”.

إدخال رقم الامتحان

أدخل رقم الامتحان الخاص بك في الحقل المخصص لذلك.

الضغط على زر “استعلام”

انقر على زر “استعلام” لعرض نتائجك.

وعلي الطلاب التأكد من إدخال رقم الامتحان بشكل صحيح، وذلك بمراجعة رقم الامتحان الموجود على استمارة الامتحان. عدم الاعتماد على أي مصادر غير رسمية للحصول على النتائج.