تردد قناة الفجر الفضائية الجزائرية 2024 بجودة عالية على النايل سات

قناة الفجر الفضائية الجزائرية هي قناة تلفزيونية فضائية جزائرية تبث من مدينة سيدي بلعباس. بدأت البث الرسمي في 17 مارس 2015، تقدم قناة الفجر باقة متنوعة من المسلسلات والأعمال الفنية الحصرية. وتتميز القناة بتنوعها الفني، حيث تقدم سلاسل درامية تجمع بين الفخامة التركية والدراما العربية من الطراز السوري والمصري.

تردد قناة الفجر الفضائية الجزائرية 2024

يُمكنكم الاستمتاع بمتابعة الحلقات الجديدة المثيرة من مسلسل المؤسس عثمان ومسلسل صلاح الدين الايوبي عبر ضبط أجهزة الاستقبال الخاصة بكم لاستقبال تردد قناة الفجر الجزائرية. ولضبط التردد بكل سهولة سنوضح لكم البيانات بالتفصيل.

تردد قناة الفجر الجزائرية الجديد

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد القناة: 11034.

معدل الاستقطاب: رأسي V.

معدل الترميز: 5000.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

تردد قناة الفجر الجزائرية لعام 2023

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد القناة: 10865.

معدل الاستقطاب: عمودي V.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

تردد قناة الفجر HD

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد القناة: 12034.

معدل الاستقطاب: أفقي H.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

تقدم قناة الفجر الجزائرية مجموعة متنوعة من البرامج، حيث تبث قناة الفجر الجزائرية نشرة أخبار رئيسية على مدار الساعة، بالإضافة إلى برامج إخبارية أخرى تتناول مختلف القضايا المحلية والعالمية.ومن أبرز البرامج الحوارية على القناة:برنامج “الحوار المتمدن” وبرنامج “الصندوق الأسود” وبرنامج “المشهد” كما تقدم قناة الفجر الجزائرية مجموعة من البرامج الترفيهية، بما في ذلك:برنامج “مغامرات” وبرنامج “نجوم الغناء”وبرنامج “ضحك بلا حدود” كما تعرض قناة الفجر الجزائرية مجموعة متنوعة من المسلسلات العربية والتركية، نتها مسلسل “قيامة عثمان” ومسلسل صلاح الدين الايوبي.