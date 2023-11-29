رابط مسابقة الـ 30 ألف معلم وزارة التربية والتعليم 2023… والشروط اللازمة

رابط مسابقة الـ 30 ألف معلم وزارة التربية والتعليم 2023، أعلنت وزارة التربية والتعليم عن تخصيص رابط الكتروني للتقديم في مسابقة الـ 30 ألف معلم التي أعلنت عنها وزارة التعليم والتي أعلنت عن حاجتها لمعلمين جدد حتى تتمكن من سد العجز في كافة المدارس على مستوى الجمهورية وتحسين المنظومة التعليمية في مصر، من خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على رابط مسابقة الـ 30 ألف معلم والشروط والأوراق المطلوبة…..

رابط مسابقة الـ 30 ألف معلم وزارة التربية والتعليم 2023

حيث يمكن لجميع المدرسين التقديم في مسابقة وزارة التربية والتعليم من خلال اتباع الخطوات الآتية.

زيارة الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم على الإنترنت .

اضغط على مسابقة الـ 30 الف معلم.

ادخل البيانات المطلوبة في الخانات الموضحة أمامك.

تأكد من صحة البيانات المدخلة.

ثم اضغط على رفع المستندات المطلوبة.

ارفع المستندات والأوراق المطلوبة.

ثم اضغط على ايقونة “ارسال”

الأوراق المطلوبة للتقديم في مسابقة الـ 30 ألف معلم

صورة من المؤهل العالي.

صورة من شهادة ميلاد المعلم.

صورة من بطاقة الرقم القومي.

شهادة الخدمة العسكرية للمعلمين.

شهادة الخدمة العامة للمعلمات.

صورة من شهادة الخبرة إن وجدت.

شروط التقديم في مسابقة وزارة التربية والتعليم

وكانت وزارة التربية والتعليم قد أعلنت عن توافر عدد من الشروط في المعلمين الراغبين في التقديم في مسابقة التربية والتعليم والتي جاءت كالتالي: