“بعد طول انتظار” ظهرت كشوفات أسماء الرعاية الإجتماعية الوجبة الأخيرة 2023 | وزارة العمل العراقية

كشوفات أسماء الرعاية الإجتماعية الوجبة الأخيرة 2023، يبحث عدد كبير من الأشخاص المقيدين في برنامج الرعاية الإجتماعية عن الكشوفات الجديدة التي أعلنت عنها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية خلال الأيام القليلة الماضية والتي من خلالها يستطيع المواطن الإطلاع على اذا كان من المقبولين أم لا، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على رابط الاستعلام عن كشوفات أسماء الرعاية الإجتماعية الوجبة الأخيرة 2023.

كشوفات أسماء الرعاية الإجتماعية الوجبة الأخيرة 2023

حيث أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عن كشوفات أسماء الرعاية الإجتماعية الوجبة الأخيرة 2023، وهذا ما يبحث عنه عدد كبير من المواطنين خلال الفترة الأخيرة، كون الرعاية الإجتماعية من أهم برامج الدعم التي أعلنت عنها الحكومة العراقية خلال الفترة الأخيرة لمساعدة عدد كبير من المواطنين من محدودي الدخل والغير قادرين على مواجهة ظروف المعيشة الصعبة، وغلاء الكثير من السلع والمواد الغذائية.

وكان مصدر مسؤول بوزارة العمل العراقية أكد خلال حوار له على قناة العراق الفضائية أن الوزارة فرزت الطلبات المقدمة ممن المواطنين ، وتم الموافقة على الأشخاص التي انطبقت عليهم الشروط التي أعلنت عنها الوزارة والتي جاءت كالتالي:

شروط التقديم في الرعاية الإجتماعية

أن يكون المتقدم عراقي الجنسية ومقيم في العراق إقامة دائمة.

ألا يكون مسجل في برامج الدعم الأخرى.

كما يجب ألا يكون المتقدم لديه دخل شهري ثابت.

كما يجب ألا يقل سن المتقدم من الرجال عن 18 عام ولا يزيد عن 60 عام.

ألا يقل سن المتقدمات من النساء عن 15 عام ولا يزيد عن 55 عام.

رابط الاستعلام عن اسماء الرعاية الإجتماعية 2023