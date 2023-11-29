“رابط فعال” نتائج السادس الاعدادي 2023 الدور الثالث موقع ناجح بالعراق

نتائج السادس الاعدادي 2023 الدور الثالث موقع ناجح، تشهد الأسر العراقية حالة من القلق والتوتر في هذه الفترة وذلك مع اقتراب موعد اعلان نتيجة السادس الاعدادي، والتي من المفترض أن تظهر قريباً بعدما تم الاعلان عن أنها تمر بالمراحل الأخيرة من التدقيق والمراجعة، وبعظها يتمكن الطلاب من الحصول عليها بكل سهوله من خلال المواقع الرسمية التابعة للوزارة منها نتائجنا وموقع وزارة التربية والتعليم العراقية، وفي السطور التالية نتعرف على طريقة الحصول عليها فضلاً تابعونا.

نتائج السادس الاعدادي 2023 الدور الثالث موقع ناجح

تم الانتهاء من امتحانات السادس الاعدادي الدور الثالث بالعراق منذ 1 نوفمبر لعام 2023 ميلادية، وبعدها بدأت عمليات التصحيح والمراجعة لدرجات الطلاب ورصدها، حيث أنه من المتوقع أن يتم الإعلان عن النتيجة في خلال الساعات القليلة المقبلة، حيث صرحت بعض المصادر بوزارة التعليم العراقية أن يتم العمل على المراجعة النهائية للدراجات،. بعدها سيتم اعتمادها ونشرها على المواقع الرسمية لوزارة التربية والتعليم العراقية، أو من خلال المنصة الرسمية نتائجنا الخاصية بالحصول على النتائج، والجدير بالذكر أنه لم يتم الإعلان عن موعد تأكيدي لإعلان النتيجة، حيث أنه بمجرد الانتهاء منها سيتم الإعلان رسمياً، بحيث يتم نشر نتائج الطلاب بكل قسم على حده من القسم الأدبي والعلمي.

استعلام نتائج السادس الاعدادي الدور الثالث

أتاحت وزارة التعليم العراقية إمكانية الاستعلام والحصول على النتيجة من خلال موقع نتائجنا، وذلك من خلال اتباع عدد من الخطوات البسيطة كالتالي: