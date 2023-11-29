بشرى عاجلة للموظفين بالعراق.. اتفاق حكومي لوصول الحد الأدنى لرواتب الموظفين إلى هذا المبلغ

اتفقت الحكومة الاتحادية بالرعاق مع مجلس النواب العراقي بشأن وضع الحد الأدنى لرواتب الموظفين، بحيث لا يقل راتب أي موظف عن مبلغ معين، دعونا نوضح لكم تفاصيل الأمر وموعد صرف الرواتب للموظفين بالحكومة العراقية كل شهر.. كونوا معنا.

الحد الأدنى لرواتب الموظفين

قامت اللجنة المالية باستضافة لجنة الأمر الديوان لرقم “24” وذلك من أجل الاتفاق على سلم رواتب الموظفين بالعراق، بحيث يتم التعرف على آخر خطوات سارت عليها الجنة وما قيمة الزيادة الجديدة، والجدير بالذكر أنه تم الاتفاق بين الحكومة ومجلس النواب على أن يتم رفع الحد الأدنى لأجور الموظفين لحوالي 425 ألف دينار عراقي، بل لا يقل راتب أي موظف في الحكومة العراقية عن هذا المبلغ، بل وقام مجلس النواب بالموافقة مصوتًا على الموازنة لمدة ثلاث سنوات قادمة، بل وسيتم إرسال الجدول بعد رفع الحد الأدنى للحكومة كي تُصوت عليه قبل نهاية العام الجاري، بل ويحق لها إجراء أي تعديل بأي بند.

موعد صرف رواتب الموظفين في العراق

وضحنا لكم موافقة مجلس النواب على رفع الحد الأدنى لرواتب الموظفين، بحيث لا يقل راتب الموظفين عن 425 ألف دينار عراقي، والجدير بالذكر أن وزارة المالية والاقتصاد بالعراق تقوم بإعلان جدول توزيع رواتب الموظفين كل شهر، وغالبًا ما يبدأ الصرف من يوم الرابع والعشرين من الشهر، ثم يستمر إلى يوم السابع والعشرين من الشهر نفسه.

وهذا يعني أن رواتب الموظفين لشهر نوفمبر قد تم صرفها بالفعل، ثم لم يتبقي في عام 2023 سوى مرة واحدة تنزل بها المرتبات فقط للموظفين والموظفات.