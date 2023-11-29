جهز فيزتك ومحفظتك.. زيادتين مع معاش شهر ديسمبر القادم لأصحاب المعاشات بالألوفات لهذه الفئات + موعد صرف معاشات ديسمبر 2023

ينتظر أصحاب المعاشات شهر ديسمبر بفارغ الصبر، حيث زيادتين على المعاش الأساسي لبعض المواطنين من أصحاب المعاشات، حيثصرف العلاوات الخمسة لاصحاب المعاشات في ديسمبر بجانب زيادة العلاوة الاستثنائية السنوية المُضاعفة وعلى ذلك المعاش الأساسي من الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي.. فدعونا نوضح لكم تفاصيل هذا الأمر.

صرف العلاوات الخمسة لاصحاب المعاشات

الدفعة القادمة من العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات التي ينطبق عليهم شروط الاستحقاق لها ستكون في شهر ديسمبر القادم، حيث وضحت بعض الصحف أن المرة الثانية أو الدفعة الثانية من صرف العلاوة ستكون في ديسمبر، وسوف تكون الأخيرة في عام 2023، ثم الدفعة الثالثة سوف تكون في مارس 2024، ويمكن الاستعلام عن شمولك بالعلاوات الخمس أم لا من خلال التالي:

الدخول لخدمة الإستعلام عن العلاوات الخمس على شبكة الإنترنت.

على شبكة الإنترنت. إضافة الرقم القومي للشخص القائم بالصرف.

إدخال اسم أم المواطن باللغة العربية.

النقر على “إرسال الطلب”.

موعد صرف العلاوات الخمسة لاصحاب المعاشات

حسب ما تم الإعلان عنه من قبل الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي فإن العلاوات الخمس مقرر صرف الدفعة الثانية منها في شهر ديسمبر، وهذا يعني أن أصحاب المعاشات سيحصلون على رواتب بالألوفات في شهر ديسمبر، حيث ما يُصرف لهم في شهر ديسمبر ما يلي: