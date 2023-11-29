“هنا” كشوفات Pdf المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة 2023 عموم محافظات العراق

صرح وزير العمل والشؤون الاجتماعية العراقي، أحمد الأسدي، عن الانتهاء من فحص دفعة الجديدة التي تقدم إليها العديد من المواطنين في إطار الحصول على مثل هذه المساعدات المالية، إضافة إلى أن هذه المنح تُساهم بشكل كبير في تخفيف العبء الاقتصادي التي يمر به العديد من المواطنين وفي ظل الأزمات الاقتصادية الطاحنة، لتكون جزء كبير من تخفيف كل هذه المعاناة.

كشوفات المشمولين بالرعاية الاجتماعية

أطلقت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية منصة مظلتي من أجل القيام بالاستعلام عن الوجبات التي شملتها الرعاية الاجتماعية في مختلف محافظات العراق، حتى أنه يمكن لجميع المتقدمين الدخول إلى المنصة بعد تسجيل البيانات أو المعلومات الشخصية الخاصة بالمستفيدين، ليتم التوجه إلى برامج الرعاية الاجتماعية واختيار الدفعة والوجبة الجديدة أو السابعة، وعليه يمكن القيام باستخراج الكشوفات بصيغة الـ Pdf، وعند ذلك ستتمكن من القيام بتنزيلها بكل سهولة.

شروط التسجيل في الرعاية الاجتماعية 2023

فرضت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، بعض الشروط التي يجب انطباقها على كافة المتقدمين، ومن بينها أن يكون المتقدم عراقي الجنسية، كذلك يجب وأن يكون مقيم دائم في دولة العراق، إضافة إلى عدم امتلاكه لأي أصول أو عقارات ذات قيمة عالية لكي يتمكن من التسجيل في الرعاية الاجتماعية الوجبة الجديدة التي أطلقتها الوزارة مؤخرًا، في إطار مساعدة الكثير من المواطنين.