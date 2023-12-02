حمل pdf كشوفات أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية لكل المحافظات العراقية عبر منصة مظلتي 2023

أكدت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية عن قيامها بتوفير منصة مظلتي في عموم العراق حيث يمكن استخدامها من أجل التعرف على أسماء الأفراد المشمولين في برنامج الرعاية الاجتماعية في الدفعة الأخيرة القادمة ولكن يتطلب ذلك توفير كافة الضمانات والشروط المطلوبة من قبل وزارة العمل العراقية وسنتعرف على كيفية الاستعلام عن طريق منصة مظلتي للحصول على كشوفات أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية لكل المحافظات في العراق.

منصة مظلتي كشوفات أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية

إتاحت وزارة العمل العراقية التعرف على كشوفات اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية من خلال اتباع الخطوات التالية:

أولاً الدخول على موقع منصة مظلتي.

الدخول خدمة الرعاية الاجتماعية عبر

إدخال كافة البيانات الشخصية في المكان المخصص.

قم بتعبئة جميع البيانات المطلوبة، وبعد اكتمال التسجيل لجميع البيانات المطلوبة.

انقر على إيقونة الاستعلام للوصول إلى قائمة المستفيدين من برنامج الرعاية الاجتماعية.

يجب تسجيل جميع الأسماء والاطلاع عليها.

ما هو شروط استحقاق برنامج الرعاية الاجتماعية بالعراق