“شوف انت منهم ولا لا” الاستعلام عن الاسماء الجدد في تكافل وكرامة 2023 بالرقم القومي عبر tk.moss.gov.eg

الاستعلام عن الاسماء الجدد في تكافل وكرامة 2023، يهتم به العديد من المواطنين الذين يرغبون في التحقق من الأسماء الجديدة في برنامج تكافل وكرامة باستخدام الرقم القومي، حيث يمكن لهذا المعاش المساهمة في تخفيف العبء المالي عن الأسرة نظراً لأنه دخل ثابت يأتي بشكل شهري، وفي هذا المقال سنشرح كيفية الاستعلام عن الأسماء الجديدة باستخدام الرقم القومي والأوراق والمستندات المطلوبة للحصول على هذا الدعم المقدم من جانب وزارة التضامن الاجتماعي والحكومة المصرية.

الاستعلام عن الاسماء الجدد في تكافل وكرامة 2023

يمكن للمواطنين الاستعلام عن الاسماء الجدد في تكافل وكرامة 2023 من خلال اتباع الخطوات التالية:

قم بالدخول إلى بوابة الاستعلام عن برنامج تكافل وكرامة .

. اختر برنامج تكافل وكرامة ثم اضغط على زر “الاستعلام عن الأسماء الجديدة”.

قم بإدخال الرقم القومي الخاص بك.

انقر على زر “استعلام”.

ستظهر نتيجة الاستعلام وحالة البطاقة سواء كانت سارية أم متوقفة.

في حالة قبولك ستكون قد علمت بذلك من خلال الخطوات السابقة، بينما في حالة رفضك سيتم توضيح سبب الرفض.

التسجيل في تكافل وكرامة 2023

للتسجيل في برنامج معاش تكافل وكرامة يجب على المهتمين التوجه إلى الوحدة الاجتماعية التابعة لمحل سكنهم وتقديم المستندات التالية:-