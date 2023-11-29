pdf عبر results.mlazemna.. نتائج السادس إعدادي الدور الثالث بالرقم الامتحاني في كل محافظات العراق 2023

البحث قائم الآن عن نتائج السادس إعدادي الدور الثالث، والذي يرغب عدد كبير من الطلاب وأولياء الأمور في الاطمئنان على نتائج الطلاب واستخراجها، وذلك في مختلف الشعب الأدبي والأحيائي والتطبيقي، والجدير بالذكر أن التربية العراقية قد أعلنت عن موعد ظهور النتائج للطلاب بالرقم الامتحاني، وبتقرير اليوم سوف نرفق لكم روابط النتيجة وموعد الإعلان عنها.

نتائج السادس إعدادي الدور الثالث

حسب ما أعلنته وزارة التربية العراقية فإن النتيجة الخاصة بالصف السادس الإعدادي الدور الثالث سوف يتم إعلانها الأسبوع القادم على جميع الطلاب والطالبات، حيث أوشكت الوزارة على الانتهاء من تصحيح أوراق الطلاب ورصد الدرجات، ثم قريبًا وخلال ساعات قليلة بالأيام القادمة سيتم إتاحة النتائج، علمًا بأن النتيجة تكون في كل محافظة على حدى، حيث ملفات pdf، ويقوم الطالب بالتعرف على النتيجة من خلال تحميل ملف محافظته، كما أن كشوفات النتيجة بمجرد الانتهاء من التجهيز منها، يتم الرفع على مواقع التربية العراقية – ناجح – نتائجنا – ملازمنا.

الاستعلام عن نتائج السادس إعدادي الدور الثالث

بعد إعلان نتائج السادس إعدادي الدور الثالث الأسبوع القادم، سوف يتمكن الطلاب والطالبات من الاستعلام عن النتيجة، وذلك من خلال ما يلي: