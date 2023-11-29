results.mlazemna الآن نتائج السادس الاعدادي الدور الثالث 2023 بالعراق عبر موقع نتائجنا

يترقب طلاب وطالبات الصف السادس الاعدادي نتائج اختبارات الدور الثالث التي ستعلن قريباً جداً، وهذا بعد الانتهاء من كل أعمال التصحيح ورصد الدرجات، حيث يعيش الجميع حالة من القلق والتوتر في انتظار النتيجة، حيث أنها الفرصة الأخيرة التي يمكن للطلاب فيها تحقيق النجاح بعد أن لم يتوفقوا في الدور الأول والثاني، وهناك الكثير من التساؤلات من الجميع عن موعد الإعلان عن النتيجة الرسمي، وقد أكدت وزارة التربية العراقية إعلان النتيجة خلال الساعات القليلة المقبلة، وفي هذا التقرير سوف نتابع معكم كافة التفاصيل الخاصة بموعد إعلان النتائج.

نتائج السادس الاعدادي الدور الثالث

كشفت وزارة التربية العراقية خلال بيان صدر مؤخراً لها انتهاء كافة الإدارات التعليمية في العراق من أعمال التصحيح والمراجعة، وأن النتيجة ستكون قيد الأعتماد قريباً جداً لتعلن أمام الطلاب وأولياء الأمور في أقرب وقت ممكن، ومن المؤكد أن تعلن الوزارة النتيجة عبر موقعها الرسمي وموقع نتائجنا المخصصة للنتائج.

الاستعلام عن نتائج السادس الاعدادي بالعراق 2023 دور ثالث

تعتبر نتائج السادس الاعدادي الدور الثالث ذات أهمية كبيرة جداً بالنسبة لعدد من الطلاب والطالبات وأولياء الأمور، لذلك تسيطر حالة من القلق والتوتر الآن في انتظار الإعلان عنها، حيث لم يتبقى عن إعلان النتائج سوى اعتماد النتيجة لتخرج إلى النور، وقد بدأت اختبارات الدور الثالث للصف السادس الاعدادي في 25 أكتوبر الما ضي وبعد الانتهاء منها على الفور بدأت عمليات التصحيح ورصد الدرجات.

رابط نتائج الصف السادس الاعدادي 2023 الدور الثالث