“معاشك زايد ألوفات” زيادة الحد الأدنى لرواتب المتقاعدين لمبلغ 500 ألف دينار عراقي بأمر وزاري اليوم

في بشرى سارة من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في دولة العراق، قام أحمد الأسدي معالي الوزير بالإعلان عن زيادة الحد الأدنى لرواتب المتقاعدين العاملين في دولة العراق إلى مبلغ بقيمة 500 ألف دينار عراقي، حيث الراتب يرتفع من مبلغ 400 ألف دينار عراقي إلى مبلغ 500 ألف دينار عراقي، بل وتم رفع الحد الأدنى أيضًا للموظفين، فدعونا نوضح لكم تفاصيل هذا الأمر.

زيادة الحد الأدنى لرواتب المتقاعدين

عملت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية الفترة الماضية بالعراق على رفع الرواتب الخاصة بالعمال المتقاعدين، وبالفعل اليوم الأربعاء التاسع والعشرين من شهر تشرين الثاني لعام 2023، تم الموافقة على زيادة الحد الأدنى، حيث تم الرفع من مبلغ 400 ألف إلى 500 ألف دينار عراقي.

مع العلم أنه في الرابع والعشرين من شهر تشرين أول الماضي، قرر مجلس الوزارء العراقي زيادة رواتب المتقاعدين زيادة مقطوعة بقيمة 100 ألف دينار عراقي، وذلك لمن يحصلون على راتب يتخطى مليون دينار عراقي، مع العلم أن الرواتب شهر ديسمبر المقبل سوف تشملها هذه الزيادة والتي تم الإعلان عنها اليوم لكل المتقاعدين.

زيادة رواتب الموظفين في العراق

وفي السياق نفسه وافق مجلس النواب العراقي على زيادة رواتب الموظفين في العراق، حيث رفع الحد الأدنى للرواتب للجميع، وصدرت الموافقة من مجلس النواب وتم إرسال الجداول بعد الزيادة للحكومة من أجل الموافقة عليها، وللعلم أن رواتب الموظفين وصلت إلى مبلغ 425 ألف دينار عراقي للموظف، حيث هذا أقل راتب يحصل الموظف في العراق عليه، ورواتب شهر ديسمبر القادمة سوف تشمل هذه الزيادة.