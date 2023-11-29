كل وأكل عيالك كمان.. اسعار الدواجن اليوم الخميس 30 نوفمبر 2023 // سعر البيض والفراخ البيضاء اليوم بكام دلوقتي

يهتم الكثير من المواطنين بشكل ملحوظ بمعرفة اسعار الدواجن اليوم وخاصة بعدما انتشرت بعض الأقاويل التي لم نعلم صحتها حتى الآن، بخصوص وجود ارتفاع جديد في أسعار الدواجن تبعا لما هو معلن عنه عناوين إلكترونية، لذلك قررنا أن نتعرف سويا على حقيقة ارتفاع هذه الأسعار من ناحية، وما هو مقدار الارتفاع المضاف على قائمة الأسعار التي اعتدنا عليها في حالة الثبات والاستقرار الأيام الماضية من ناحية أخرى.

اسعار الدواجن اليوم

من خلال الاطلاع على قائمة الأسعار الموضوعة في بورصة الدواجن يمكننا القول إن اسعار الدواجن اليوم قد شهدت ارتفاعاً ملحوظاً بنحو 2 جنيهاً للكيلو الواحد، وهذا يعني أن الأخبار المتداولة هي حقيقية بالفعل الأمر الذي أدى لزيادة رغبة الكثير من المواطنين في التعرف على قائمة أسعار الدواجن، حتى يعلموا مقدار الزيادة وإن كان في مقدورهم الشراء فسوف يذهبون للمحالّ المخصصة لبيع تلك اللحوم البيضاء.

على أن تكون أسعار الدواجن في مصر اليوم الأربعاء قد وصلت إلى:

سجل سعر البط البلدي في المزرعة 100 جنيهاً.

بينما سعر الكيلو من الفراخ البيضاء في المزرعة وصل إلى 62 جنيهاً في المزرعة.

كما سجل الكيلو من البط الفرنساوي حوالي 65 جنيهاً في المزرعة.

على أن يكون سعر الكيلو من فراخ الأمهات حوالي 54 جنيهاً في المزرعة.

سعر الفراخ الساسو ارتفع في المزرعة حيث سجل 78 جنيهاً.

وأخيرا سعر الكيلو من الفراخ البلدي فإنها شهدت انخفاض ملحوظ في سعرها، على أن تسجل حوالي 105 جنيهاً في المزرعة.

سعر كرتونة البيض في مصر اليوم

يتساءل العديد من الأشخاص حول سعر كرتونة البيض ليعلموا إذا كان الارتفاع قد الحادث في اسعار الدواجن اليوم قد وصل إليها أم لا، ومنها وجدنا حالة من الاستقرار في سعر كرتونة البيض على أن تكون قائمة الأسعار كالتالي: