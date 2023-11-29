خبر في الجول.. اسعار السلع التموينية شهر ديسمبر 2023 + زيادة دعم التموين 100 جنيه عن طريق اضافة المواليد

اسعار السلع التموينية، مع بداية شهر ديسمبر يتطلع الجميع لمعرفة هل ما حدث تغيير في سعر المنتجات الغذائية المدعمة من قبل الدولة، حيث تتوالى عمليات البحث المستمرة لمعرفة الأسعار الجديدة، خاصةً بعد الأزمة الأخيرة لسعر السكر في الأسواق، والذي وصل بالفعل في بعض الاحيان الي سعر خمسين جنيها في بعض المناطق، حيث يستغل الكثير من التجار هذه الأزمات لصالحهم، ولكن تظل الدولة تعمل جاهدة في القضاء على هذا الجشع، وفرضت الكثير من الغرامات عليهم، لذا هناك خبر سار من الوزارة بخصوص سعر السكر.

اسعار السلع التموينية



قائمة اسعار السلع التموينية لشهر ديسمبر 2023، والتي ننشرها لكن، حيث تُعلن وزارة التموين والتجارة الداخلية عن هذه الأسعار، وتُدرج على بطاقات التموين كجزء من مبادرات دعم السلع التموينية خلال هذا الشهر، وهذا جدول الاسعار:

المنتج الوزن/الحجم السعر (جنيه) السكر المعبأ 1 كجم – 12.60 زيت خليط 800 مللي – 30.00 الدقيق المعبأ ورقي أو بلاستيك 1 كجم – 18.00 المكرونة 800 جم – 13.00 المكرونة 400 جم – 6.50 اللبن الجاف 125 جم – 25.5 الطحينة البيضاء ظرف 140 جرامًا – 3.75 المربى.. أنواع 350 جرامًا – 16.00 التونة المفتتة وزن 140 جرامًا – 18.00 الجبن الأبيض زنة 125 جراما – 4.5 الجبنة تتراباك 500 جم – 14.00 الجبنة تتراباك 250 جم – 7.50 الفول المعبأ 500 جم – 9.00 المسلى صناعي 800 جم – 36.00 العدس المجروش 500 جم – 21.00 الصلصة 300 جم – 8.00 کیس ملح طعام 300 جم – 1.25 البسكويت يويوز ويفر أنواع – 2.75 البسكويت تومورو أنواع – 3.00 الصلصة 300 جم – 8.00 الشاي ناعم 40 جم – 5.00

إضافة المواليد علي بطاقة التموين

يتوجّه العديد من المواطنين لمعرفة الخطوات والشروط المتعلقة بإضافة المواليد إلى بطاقات التموين، خاصة بعد توجيهات الوزارة المتعلقة بقبول طلبات إضافة المواليد. للراغبين في إجراء هذه الإضافة، يُطلب منهم تقديم الطلبات في مكاتب التموين، مع الالتزام بالشروط والأوراق المطلوبة.

اسعار السلع التموينية كما وضحناها ويمكن زيادة الدعم لبعض الفئات، حيث حُدِّدت الفئات المسموح لها بإضافة المواليد، وتشمل:

مُستحقي معاش تكافل وكرامة، وحاملي كارت الخدمات المتكاملة.

ومُستحقي معاش التضامن الاجتماعي.

وأبناء الشهداء وزوجاتهم وأبناء الأسر البديلة.

مع مراعاة عمر الأبناء الذين يتم إضافتهم ألا يقل عن أربع سنوات.

يأتي فتح باب استقبال طلبات إضافة المواليد الجدد نتيجة للزيادة في عدد الراغبين في تقديم طلبات إضافة مواليد للفئات الأكثر احتياجًا.