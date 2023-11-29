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خبر في الجول.. اسعار السلع التموينية شهر ديسمبر 2023 + زيادة دعم التموين 100 جنيه عن طريق اضافة المواليد

الكاتب: مروانمنذ ساعة واحدة
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اسعار السلع التموينية
اسعار السلع التموينية

اسعار السلع التموينية، مع بداية شهر ديسمبر يتطلع الجميع لمعرفة هل ما حدث تغيير في سعر المنتجات الغذائية المدعمة من قبل الدولة، حيث تتوالى عمليات البحث المستمرة لمعرفة الأسعار الجديدة، خاصةً بعد الأزمة الأخيرة لسعر السكر في الأسواق، والذي وصل بالفعل في بعض الاحيان الي سعر خمسين جنيها في بعض المناطق، حيث يستغل الكثير من التجار هذه الأزمات لصالحهم، ولكن تظل الدولة تعمل جاهدة في القضاء على هذا الجشع، وفرضت الكثير من الغرامات عليهم، لذا هناك خبر سار من الوزارة بخصوص سعر السكر.

اسعار السلع التموينية 


قائمة اسعار السلع التموينية لشهر ديسمبر 2023، والتي ننشرها لكن، حيث تُعلن وزارة التموين والتجارة الداخلية عن هذه الأسعار، وتُدرج على بطاقات التموين كجزء من مبادرات دعم السلع التموينية خلال هذا الشهر، وهذا جدول الاسعار:

المنتجالوزن/الحجمالسعر (جنيه)
السكر المعبأ 1 كجم12.60
زيت خليط 800 مللي30.00
الدقيق المعبأ ورقي أو بلاستيك 1 كجم18.00
المكرونة 800 جم13.00
المكرونة 400 جم6.50
اللبن الجاف 125 جم25.5
الطحينة البيضاء ظرف 140 جرامًا3.75
المربى.. أنواع 350 جرامًا16.00
التونة المفتتة وزن 140 جرامًا18.00
الجبن الأبيض زنة 125 جراما4.5
الجبنة تتراباك 500 جم14.00
الجبنة تتراباك 250 جم7.50
الفول المعبأ 500 جم9.00
المسلى صناعي 800 جم36.00
العدس المجروش 500 جم21.00
الصلصة 300 جم8.00
کیس ملح طعام 300 جم1.25
البسكويت يويوز ويفر أنواع2.75
البسكويت تومورو أنواع3.00
الصلصة 300 جم8.00
الشاي ناعم 40 جم5.00

إضافة المواليد علي بطاقة التموين 

يتوجّه العديد من المواطنين لمعرفة الخطوات والشروط المتعلقة بإضافة المواليد إلى بطاقات التموين، خاصة بعد توجيهات الوزارة المتعلقة بقبول طلبات إضافة المواليد. للراغبين في إجراء هذه الإضافة، يُطلب منهم تقديم الطلبات في مكاتب التموين، مع الالتزام بالشروط والأوراق المطلوبة.

اسعار السلع التموينية كما وضحناها ويمكن زيادة الدعم لبعض الفئات، حيث حُدِّدت الفئات المسموح لها بإضافة المواليد، وتشمل:

  • مُستحقي معاش تكافل وكرامة، وحاملي كارت الخدمات المتكاملة.
  • ومُستحقي معاش التضامن الاجتماعي.
  • وأبناء الشهداء وزوجاتهم وأبناء الأسر البديلة.
  • مع مراعاة عمر الأبناء الذين يتم إضافتهم ألا يقل عن أربع سنوات.

يأتي فتح باب استقبال طلبات إضافة المواليد الجدد نتيجة للزيادة في عدد الراغبين في تقديم طلبات إضافة مواليد للفئات الأكثر احتياجًا.

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الكاتب: مروانمنذ ساعة واحدة
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