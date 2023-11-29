ياسعدكم ركوب القطار مجانا لهذه الفئات فقط + خصومات كبيرة من هيئة السكة الحديد

من الخطوات الإنسانية هي خطوة ركوب القطار مجانا لبعض الفئات حيث حرصت هيئة السكك الحديدية بإشارة من السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي في تقديم الدعم لمن يستحقه، حيث قامت بوضع بعض الفئات على قائمة ركوب القطار بشكل مجاني، بالإضافة إلى أن هناك بعض الفئات سيدفعون نصف التذكرة وهذا أدى لرغبة الكثير في معرفة من هم الفئات المحظوظة وكذلك يتعرفون على التفاصيل كاملة.

ركوب القطار مجانا

لقد وضعت هيئة السكة الحديدية خطة لمساعدة المواطنين الذين هم في حاجة للتقدير أو توفير مثل هذا الدعم البسيط حتى يستطيعوا أن يواكب الحياة، عن طريق الإعلان عن الفئات المسموح لها بـ ركوب القطار مجانا وذلك القرار جاء بعد التنسيق بين عدة جهات مثل وزارة التضامن الاجتماعي وكذلك وزارة النقل، ومنها قد تم تحديد بعض من الفئات الواجب أن يتم تطبيق إعفائهم من دفع رسوم ركوب القطار.

على أن تتلخص الفئات التي تم وضع هذا القانون لخدمتهم وكذلك تخفيف صعوبة الحياة من على كاهلهم فيما يلي:

مرضى السرطان لكي يشعروا بأن هناك من يؤازرهم.

كبار السن فوق الـ 70 عاماً، ومعهم ما يثبت ذلك.

أصحاب الإعاقة الذين يحملون كارت الخدمات المتكاملة، بالإضافة إلى طبقة ذوي الاحتياجات الخاصة.

من المسموح لهم بدفع نصف التذكرة؟

على ما يبدو أن الحكومة المصرية تفكر دائما في أبنائها المواطنين وترغب في أن تجعلهم يشعرون بالراحة والاطمئنان داخل حدود بلدهم الحبيب مصر، والدليل على ذلك أنه كما تم أخذ قرار بخصوص وجود فئات يحق لها ركوب القطار مجانا، وجدنا أن هناك أيضا بعض الفئات مسموح لهم بدفع نصف تذكرة ركوب القطارات وهم كالتالي: