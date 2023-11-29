تجنب العقوبة.. خطوات تحديث البيانات في الضمان الاجتماعي المطور عبر sbis.hrsd.gov.sa بالخطوات

تلعب وزارة الموارد البشرية في المملكة العربية السعودية دورًا حيويًا في إدارة وتحديث بيانات المستفيدين من الضمان الاجتماعي، ويتعين على المستفيدين تحديث بياناتهم بانتظام لضمان استمرارية الحصول على الدعم الشهري، وفي هذا السياق، سنتعرف على كيفية تحديث بيانات الضمان الاجتماعي عبر البوابة الإلكترونية sbis.hrsd.gov.sa باستخدام رقم الهوية لعام 1445.

خطوات تحديث البيانات الضمان الاجتماعي المطور 1445

للوصول إلى البوابة الإلكترونية، يمكنك زيارة الموقع الرسمي لوزارة الموارد البشرية عبر الرابط sbis.hrsd.gov.sa.

ولتسجيل الدخول، استخدم رقم الهوية وكلمة المرور الخاصة بك.

في حالة عدم وجود حساب، يمكنك إنشاء حساب جديد وتفعيله عبر رسالة نصية.

من ثم، انتقل إلى قسم “تحديث البيانات” في القائمة الرئيسية للموقع.

قم بتحديث المعلومات الشخصية، مثل العنوان، ورقم الاتصال، والحالة الوظيفية، وغيرها.

قد تحتاج أيضًا إلى إرفاق المستندات المطلوبة، مثل إثبات السكن أو شهادة العمل.

بعد إكمال تحديث البيانات، قدم الطلب وقم بتأكيد التحديث.

تقديم طلب اعتراض على الضمان الاجتماعي