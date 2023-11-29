موعد صرف معاشات شهر ديسمبر 2023 شوف قبضك أمتى

بدأ الكثير من الأشخاص خلال هذه الفترة يتساءلون عن موعد صرف معاشات ديسمبر 2023 للمواطنين خصوصا أن شهر نوفمبر على وشك الانتهاء ولهذا أعلنت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عن موعد صرف معاشات شهر ديسمبر 2023 للمواطنين، ويرغب المواطنين في قبض رواتبهم من أجل سد احتياجاتهم واحتياجات أسرتابعوا معنا قراءة هذا المقال للتعرف على كافة التفاصيل المعلنة حول هذا الموضوع.

موعد صرف معاشات شهر ديسمبر 2023:-

ومن المقرر أن يتم صرف معاشات ديسمبر 2023 يوم الجمعة الموافق 1 ديسمبر 2023، حيث يتم صرف المعاشات في بداية كل شهر, وذلك من ماكينات الصراف الآلي التابعة لفروع بنك ناصر الاجتماعي، وطبقا لما ورد في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد برقم 148 لعام 2019 يتم صرف المعاشات في اليوم الأول من كل شهر.

ما هي أماكن صرف معاشات شهر ديسمبر 2023 ؟:-

يتساءل الكثير من الأشخاص ما هي أماكن صرف معاشات ديسمبر 2023 حيث قامت هيئة التأمينات الاجتماعية بتوفير مجموعة من الطرق للتسهيل على أصحاب المعاشات لصرف المعاش حتى يتمكن كل فرد من اختيار الطريقة التي تناسبه وهذه الطرق هي ما يلي:

مكاتب البريد.

فروع الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية.

منافذ فوري.

أجهزة الصراف الآلي للبنوك المصرية.

عن طريق المحافظ الإلكترونية للهواتف المحمولة لصاحب المعاش.

وتطبيقا لقرار السيد عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، فقامت وزارة التضامن بتطبيق زيادة المعاشات من خلال مضاعفة المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات والمستفيدين منها لتكون 600 جنيه بدلا من 300 جنيه، وجاء ذلك في إطار حزمة الحماية الاجتماعية التي أطلقها الرئيس السيسي والتي تهدف إلى دعم الفئات الأكثر احتياجا في المجتمع.