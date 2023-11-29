اسماء المشمولين pdf | بحث اسماء الرعاية الاجتماعية 2023 الوجبة الاخيرة منصة مظلتي بالاسم رباعي

مازال الشغل الشاغل للمواطنين هو معرفة اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة، حيث صرحت وزارة العمل والشؤون العراقية أنها قد انها من صرف الدفعة السادسة منذ أسابيع ومازال العمل جاري على فحص ومراجعة كافة الطلبات المقدمة من المواطنين، وقد تأخر الاعلان عن المستفيدين حتى هذا التوقيت بسبب كثرة الطلبات التي وصلت إلى 300 ألف منذ فتح باب التسجيل بالرعاية الاجتماعية، وهذا البرنامج تقدمه الحكومة العراقية للأسر الفقيرة والفئات محدودة الدخل شهريا لمساعدتهم في ظل ارتفاع نسب التضخم وعدم وجود فرص عمل، ولهذا نقدم لكم طريقة الاستعلام عن اسماء المستفيدين من الرعاية الاجتماعية.

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة

أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية العراقية عن أنها تستكمل حاليا النظر في الطلبات المقدمة من المواطنين وخلال الأيام المقبلة سيتم الاعلان عن أسماء المقبولين وفقا للشروط المطلوبة، ومن المقرر أن يتم صرفها لجميع المستفيدين مع بداية شهر ديسمبر المقبل خاصة الذين ليس لديهم القدرة على إيجاد الوظيفة خلال الظروف الاقتصادية الراهنة، ولقد أكدت الحكومة انه يمكن للمواطن الاستعلام عن اسماء المستفيدين عبر منصة مظلتي فور اعلانها ومن المتوقع أن تكون خلال أيام بحسب التصريحات.

شروط التسجيل في برنامج الرعاية الاجتماعية

لقد حددت الحكومة عدة شروط يجب الالتزام بها قبل التقديم على المنحة لضمان وصول الدعم إلى من يستحق، وتتمثل هذه الشروط فيما يلي:

أن يكون الشخص المتقدم عراقي الجنسية ويقيم داخل الحدود بصفة دائمة.

ألا يقل العمر عن 18 عاما، ولابد أن يكون له أسرة لا يقل عدد أفرادها عن 4 أفراد.

لا يكون حاصلا على معاش من وزارة الشؤون العراقية أو دخل حكومي آخر.

لا يمتلك أي نشاط أو سجل تجاري أو ممتلكات عقارية أو اراضي زراعية.

تقديم الاوراق التي تثبت الحالة الاجتماعية مثل شهادة الزواج او الطلاق، كذلك نسخة من أي شهادة طبية تثبت من لديه إعاقة أو مرض مزمن وإرفاقها أثناء التسجيل.

خطوات الاستعلام عن اسماء المستفيدين من الرعاية الاجتماعية

أتاحت الحكومة امكانية الاستعلام عن اسماء المشمولين من برامج الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة التي من المقرر أن تكون الأخيرة في هذا العام، ويمكن الاستعلام عن المستفيدين من خلال اتباع الخطوات التالية: