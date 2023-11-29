“المؤسس عثمان” تردد قناة الفجر الجزائرية على النايل سات وعربسات لمشاهدة مسلسل المؤسس عثمان الموسم الخامس ومواعيد عرض حلقات عثمان الجديدة على قناة الفجر

كثير من محبي الدراما التاريخية يرغب في معرفة تردد قناة الفجر الجزائرية على النايل سات وعربسات لمشاهدة مسلسل المؤسس عثمان، حيث تعرض قناة الفجر الجزائرية مسلسل المؤسس عثمان منذ موسمه الأول في أواخر عام 2019، وحتى الموسم الخامس، كما عرضت العديد من المسلسلات التركية التي تندرج تحت بند الدراما التاريخية، حيث عرضت مسلسل نهضة السلاجقة ومسلسل ألب أرسلان السلجوقي، كما أنها تعرض الآن مسلسل صلاح الدين الأيوبي محرر القدس، وسوف نسرد لكم في هذا المقال مواعيد عرض مسلسل المؤسس عثمان وصلاح الدين على قناة الفجر الجزائرية.

تردد قناة الفجر الجزائرية على النايل سات لمشاهدة مسلسل عثمان

يبحث عشاق الدراما التاريخية عن تردد قناة الفجر الجزائرية الجديدة على نايل سات وعرب سات، بهدف مشاهدة حلقات مسلسل المؤسس عثمان الجزء الخامس، وتعتبر قناة الفجر الجزائرية منارة لمحبي هذا النوع من الدراما، حيث قدمت سلسلة المؤسس عثمان منذ الموسم الأول وحتى الخامس بنجاح، بالإضافة إلى مسلسل صلاح الدين الأيوبي محرر القدس في الموسم الأول، ولقد اكتسبت قناة الفجر شهرة كبيرة بفضل عرضها لمسلسل ألب أرسلان السلجوقي، الذي استمر حتى الحلقة 61 من الموسم الثاني.

مواعيد عرض مسلسل المؤسس عثمان على قناة الفجر الجزائرية

تعرض قناة الفجر الجزائرية مسلسل المؤسس عثمان الجزء الخامس يوم الخميس من كل أسبوع، وذلك في الأوقات التالية:

الوقت بتوقيت الجزائر وتونس الوقت بتوقيت مصر، ليبيا الوقت بتوقيت السعودية، والعراق 21:00 22:00 23:00

مواعيد عرض مسلسل صلاح الدين الأيوبي على قناة الفجر الجزائرية

يتم عرض مسلسل صلاح الدين الأيوبي يوم الجمعة من كل أسبوع على قناة الفجر الجزائرية، وذلك في الأوقات التالية:

الوقت بتوقيت الجزائر وتونس الوقت بتوقيت مصر وليبيا الوقت بتوقيت السعودية والعراق 20:00 21:00 22:00

تردد قناة الفجر الجزائرية على النايل سات وعربسات لمشاهدة مسلسل المؤسس عثمان

يُمكن استقبال تردد قناة الفجر الجزائرية لمشاهدة مسلسل المؤسس عثمان الموسم الخامس وصلاح الدين الأيوبي الموسم الأول على القمر الصناعي النايل سات وعرب سات عبر التردد التالي: