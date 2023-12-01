رفع سن المعاش لـ 65 في هذا الموعد + قانون العمل الجديد يكشف عن خبر سعيد للموظفين

رفع سن المعاش ل 65 في هذا الموعد، حيث نص قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية على القيام بالزيادة التدريجية في سن التقاعد ليصبح نحو 65 عاما بدلا من 60 عاما كما هو الوضع الآن للموظفين العاملين في أجهزة الدولة الادارية والقطاع الخاص، ويهدف هذا القرار في معالجة العجز المالي لنظام المعاشات ومحاولة تخفيف الحمل على خزانة الدولة، يبدأ العمل في هذا القرار بعد 9 سنوات من الآن بشكل تدريجي ونقدم لكم موعد رفع سن المعاش خلال سطور التقرير.

رفع سن المعاش ل 65 في هذا الموعد

يستهدف القانون بالمقام الاول رفع سن المعاش على موظفي الدولة في جميع المؤسسات والقطاعات الادارية، وقد فرض قانون المعاشات الخاص برفع سن التقاعد إلى وجود تعديل مرتقب على مشروع قانون العمل والذي تتم مناقشته حاليا داخل مجلس النواب، وبحسب قانون المعاشات الجديد فإن رفع سن المعاش يبدأ تدريجيا من عام 2032 ليكون 65 عاما بحلول 2040، ونقدم اليكم الزيادة التدريجية في سن المعاش كما يلي:

سن المعاش يكون 61 عاما بحلول يوليو 2032.

رفع شن التقاعد إلى 62 عاما في يوليو 2034.

سن المعاش يكون 63 عاما في يوليو 2036.

زيادة سن المعاش إلى 64 عاما بحلول عام 2038.

رفع سن التقاعد إلى 65 سنة في يوليو 2040.

شروط الخروج على المعاش المبكر

يتساءل عدد كبير من الموظفين في القطاع العام والخاص عن الشروط المطلوبة للخروج على المعاش المبكر والتي نقدمها اليكم كما جاء في قانون المعاشات الجديد كما يلي:

وصول سن العامل إلى 50 سنة لكي يتمكن من الخروج على المعاش المبكر.

عدم اتخاذ أي إجراء تأديبي طوال فترة العمل التي قضاها الموظف في المؤسسة.

توافر مدد الاشتراك في تامين الشيخوخة والعجز والوفاة حيث تعطي الحق للعامل الحصول على معاش لا يقل عن 50% من دخل التسوية الأخير، ولا يقل عن 65% من الحد الادني لأجر الاشتراك التأميني.

توافر مدة اشتراك بالتأمين لا تقل عن 20 عاما ومن المتوقع أن تزداد إلى 25 عاما في يناير 2025.

يكون للموظف الموظف المؤمن عليه مدة اشتراك لا تقل عن 3 شهور متصلة أو 6 أشهر متقطعة كما جاء بالقانون الحالي.

لا يجوز للموظف العمل في أي جهة أو مؤسسة خاضعة لأحكام قانون العمل.

موعد صرف معاشات ديسمبر 2023

تستعد وزارة التضامن الاجتماعي لصرف معاشات شهر ديسمبر بداية من يوم الجمعة المقبلة الموافق 1 ديسمبر لمدة ستة أيام بالزيادة الجديدة، واكدت الوزارة على استمرار صرف المنحة الاستثنائية بقيمة 600 جنيه بدلا من 300 جنيه بقرار من الرئيس عبد الفتاح السيسي لتحسين أحوال أصحاب المعاشات.