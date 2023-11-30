اسعار السلع التموينية “السكر + الزيت” شهر ديسمبر وفقًا للوزارة + وزارة التموين تكشف عن أنباء سعيدة

مع بداية كل شهر يتطلع المواطنون لمعرفة اسعار السلع التموينية وهل حدث أي تغيرات في قائمة الأسعار عن الشهور الماضية، وتزايد البحث عنها مؤخرا بعد ارتفاع سعر السكر داخل الأسواق والمحلات التجارية والذي وصل إلى 50 جنيها، ولكن أكد الدكتور على المصيلحي أن أسعار السلع كما هي دون تغيير داخل المنافذ بجميع المحافظات، اما سعر السكر فقد أضاف الوزير أن سعر السكر داخل المجمعات الاستهلاكية يبلغ نحو 27 جنيها وارتفاع سكر داخل الاسواق بسبب جشع التجار وسيتم عمل حملات تفتيش مكثفة الفترة المقبلة لضبط الأسعار، ونقدم لكم اسعار السلع التموينية فتابعوا معنا.

اسعار السلع التموينية شهر ديسمبر 2023

أعلنت وزارة التموين عن قائمة السلع التموينية والتي تشمل نحو 31 سلعة وتكون متاحة بداية من يوم الجمعة 1 ديسمبر حتى نهاية الشهر، واليكم قائمة بأسعار السلع داخل المنافذ كما يلي:

السكر المعبأ 1 كجم بسعر 12.60 جنيها.

زيت خليط 800 مللي بسعر 30 جنيها.

المكرونة 400 جم بسعر 6.50 جنيهات أما المكرونة 800 جم بسعر 13 جنيها.

الدقيق المعبأ ورقي أو بلاستيك 1 كجم بسعر 18 جنيها.

الجبنة تتراباك 250 جم بسعر 7 جنيهات، أما الجبنة تتراباك 500 جم بسعر 14 جنيها.

العدس المجروش 500 جم بسعر 21 جنيها.

المسلى صناعي 800 جم بسعر 36 جنيها.

الفول المعبأ 500 جم بسعر 9 جنيهات.

التونة المفتتة وزن 140 جرام بسعر 21 جنيها.

إضافة المواليد على بطاقة التموين

يتساءل العديد من المواطنين عن طريقة إضافة المواليد وما هي الشروط المطلوبة للتسجيل على البطاقة، ولقد جاوبت الوزارة على هذه التساؤلات بعدما ازدادت الطلبات المقدمة في مكاتب التموين.

ولقد حددت وزارة التموين الشروط المطلوبة لقبول طلب إضافة المواليد كما يلي:

لا يقل عمر الابن عن 4 سنوات وهذا السن المطلوب لإضافة المواليد على البطاقة.

ألا يزيد عدد الأفراد على البطاقة عن 4 أفراد.

يكون من الفئات ذات دخل أقل من الحد الادنى للأجور أو يحصل على معاش أقل من 3000 جنيه.

ولقد حددت الفئات التي يحق لها تقديم طلب لإضافة المواليد كما يلي:

الحاصلين على معاش تكافل وكرامة.

المستفدين من معاش التضامن الاجتماعي.

حاملي كارت الخدمات المتكاملة.

زوجة وأبناء الشهداء وأبناء الأسر البديلة.

كما أكدت وزارة التموين بأن التقديم متاحا على بوابة مصر الرقمية للتسهيل على المواطن بعدما ازدادت نسبة التساؤلات حول إضافة المواليد.