رسمياً.. تقديم موعد نزول الضمان الاجتماعي المطور لجميع المستفيدين 1445

تاريخ صرف الضمان الاجتماعي يعد حدثًا بارزًا في المملكة العربية السعودية، حيث يُقدم هذا البرنامج الرائد مبلغًا ماليًا شهريًا لجميع المستفيدين، وذلك في كل شهر من التقويم الميلادي، ويهدف البرنامج إلى توفير دعم شامل ومساعدة للأسر المستحقة والأفراد غير القادرين على تحقيق دخل منتظم، وفي هذا السياق، يمكنك التعرف على كيفية طلب استعلام عن راتب الضمان الاجتماعي وموعد صرفه لضمان تلبية احتياجاتك المالية بشكل فعّال.

ما هو موعد نزول الضمان الاجتماعي المطور؟

يترقب الأفراد موعد صرف الضمان الاجتماعي، حيث من المقرر أن يتم الصرف في يوم الخميس، 30 نوفمبر.

ويُلاحظ أن الضمان الاجتماعي سيُصرف مرتين خلال شهر نوفمبر، ويرجع هذا إلى أن اليوم الأول من الشهر قد يتزامن مع عطلة نهاية الأسبوع، مما يؤدي إلى إيداع الدعم مبكرًا عن الموعد المعتاد.

خطوات الاستعلام عن أهلية الضمان الاجتماعي المطور

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أوضحت الإجراءات التي يمكن للمستفيد من الضمان الاجتماعي القيام بها عبر منصتها.

ويُمكن للنساء تقديم طلب للحصول على الدعم والتحقق من أهليتهن، ويتضمن الاستعلام عن الدعم عدة خطوات:

1. استخدام رابط منصة الضمان الاجتماعي للوصول إلى المنصة.

2. تسجيل الدخول باستخدام رقم الهوية والاسم، ثم إدخال رمز التحقق.

3. الوصول عبر نظام النفاذ الوطني الموحد.

4. اختيار برنامج الدعم، الضمان الاجتماعي، واستكمال باقي الإجراءات.

5. بعد استكمال البيانات، يتم النقر على زر بدء الاستعلام ودراسة الأهلية.

6. تظهر جميع التفاصيل المتعلقة بالراتب والقيمة المستحقة للمستفيد من الضمان الاجتماعي.

الفئات المستحقة للدعم في برنامج الضمان الاجتماعي المطور

1. الأشخاص من فئة الكبار في السن، حيث يحق لهم الحصول على الدعم الشهري المستمر.

2. المطلقات والأرامل، بالإضافة إلى السيدات اللاتي لا يمتلكن دخلاً أو عائلة.

3. جميع الأفراد والأسر المحدودين في دخلهم.

4. الأفراد المعاقين والذين يعانون من عجز وغير قادرين على العمل، حيث يحق لهم تقديم طلب للحصول على دعم من برنامج الضمان الاجتماعي.

بالنسبة لمبلغ الضمان الاجتماعي للفرد، يتم تحديده بناءً على الحالة الاجتماعية، مع إمكانية صرف دعم مالي إضافي.

وعلى سبيل المثال، إذا كان المبلغ الأساسي 1010 ريال، يُضاف إليه مبلغ إضافي ليصبح 1230 ريال، وتُحدد هذه القيم وفقًا لشروط ومتطلبات الاستحقاق.