إكتشـف اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة موقع وزارة العمل بالرقم الوطني العراقي

اسماء المشمولين، تبذل الدولة العراقية أقصي جهودها لتخفيف العبء عن المواطنين، ونجد ذلك في الدعم المقدم من الرعاية الاجتماعية، والذي يخص بعض الفئات الاجتماعية، حيث أن هذا الدعم ليس متاحًا للجميع، ولكن تم تأسيس شروط هامة لكي تكون فردًا منهم، حيث كلفت الدولة وزارة العمل العراقية بتولي مسؤولية هذا الأمر، لذا فإذا كنت عزيزي القارئ تبحث عن أسماء المستفيدين من الرعاية عليك متابعة هذا التقرير، والذي من خلاله سوف نطلعكم على كافة التفاصيل.

اسماء الرعاية الاجتماعية الدفعة الأخيرة

ما هي إلا ساعات قليلة فقط لإعلان أسماء الدفعة الجديدة من الوجبة التاسعة، حيث انه سوف نطلعكم على اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الدفعة السابعة، والتي سيتم عرضها عبر منصة مظلتي الالكترونية من خلال ملفات بصيغة بي دي اف، وذلك بعد ان يتم الاعلان عنها يبدأ المواطنين بصرف المبالغ المخصصة لهم مع بداية الشهر القادم، ولكن قبل كل هذا عليك معرفة الشروط والأحكام المطلوبة للحصول عليها:

تتضمن شروط الحصول على الرعاية الاجتماعية في العراق 2023:

– الجنسية العراقية.

– تكوين الأسرة من 4 أفراد على الأقل.

– الفئة العمرية: 18-60 سنة للرجال و15-55 سنة للسيدات.

– عدم امتلاك أملاك أو تأمين صحي أو اجتماعي، وتسجيل في الشؤون الاجتماعية.

– الأسرة المحتاجة والدخل الشهري الضعيف.

– العائلات بدون معيل رسمي أو الأسر ذوات الأفراد ذوي الإعاقة، مع تحديد الشروط بناءً على دراسة من الوزارة.

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية

للاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية: