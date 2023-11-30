لولو زعلانة .. اضبط دلوقتي تردد قناة وناسة على النايل سات بجودة عالية HD

في الحقيقة أن قناة وناسة هي القناه المحببة عند الأطفال والكبار، كما انها القناه التي تمتلك كثير من المشاهدين والمتابعين، كما أنه يبحث عنها الآباء والأمهات باستمرار، وهذا من أجل الأداء المتميز الذي يتم تقديمه لجميع الأطفال الصغار، كما أنها تقوم ببث المحتوى الخاص بها بأعلى جودة، وفيما يلي في هذا المقال سوف نقوم معًا بالتعرف على أحدث تردد لتلك القناة.

تردد قناة وناسة

معظم الأمهات يرغبون في ضبط تلك القناة التي تدعى بقناة وناسة لأطفالهم، حيث إنهم من خلالها يتعلمون العديد من الأمور، كما أنهم يتعلمون كيفية التعامل مع الآخرين، كما يتعلمون العديد من الصفات الحميدة، وأيضًا الصفات الجميلة، وتجدر الإشارة بأن تلك القناة تعلم الأطفال الحروف، وايضًا الأرقام، وهي تقوم ببث العديد من الأفلام الكرتونية المتميزة، كما انها تبق العديد من الأغاني والأناشيد الجميلة، بطريقه رائعة، كما أنها تعلم الأطفال الكثير من الأمور الأخرى في التعليم بأسهل الطرق، وقد جاء التردد الجديد الخاص بها كما يلي:

التردد: 11853

القمر الصناعي: نايل سات

معدل الترميز: 27500

معدل الاستقطاب: عمودي

مميزات قناة وناسة كيدز 2023

قناة وناسة من القنوات الأولى عالميا التي تبث محتوى خاص بالأطفال، وهي القناة التي يحبها كل الأطفال الصغار، ويتعلمون منها الكثير من الأشياء والأمور، كذلك أن تلك القناة تتميز بكثير من الأمور، التي من ضمنها: