استقبل قناة سطلانة الجديد على النايل سات 2023 تابع المسلسلات والأفلام بجودة عالية

تعتبر قناة سطلانة أفلام من بين أكثر القنوات التلفزيونية المختلفة التي تقوم بنقل العديد من الأفلام والمسلسلات، فضلاً عن القناة لاقت شهرة كبيرة في الفترة الأخيرة نظرًا لكم الأعمال الفنية والدرامية المختلفة التي يمكن القيام بمشاهدتها، إضافة إلى أنه تتميز كذلك بتقديم أفضل الأفلام من زمن الفن القديم، كما أنها تتميز بمشاهدة ممتعة وبدون إعلانات طويلة أو فواصل، ولذلك سنوضح لكم في السطور التالية جميع التفاصيل المتعلقة بالقناة والتردد الجديد الخاص بها على القمر الصناعي، لكي يتم مشاهدة كل ما هو جديد وحصري في عالم الفن والدراما.

تردد قناة سطلانة الجديد 2023

من أجل القيام باستقبال قناة سطلانة الجديد على التلفاز عليك اتباع الأتي:-

التردد الخاص بالقناة هو 10815.

القمر الصناعي يكون نايل سات.

بينما معدل الاستقطاب للقناة فهو عمودي.

معدل الترميز 27500.

كيفية تنزيل قناة سطلانة أفلام ومسلسلات 2023

من أجل القيام باستقبال قناة سطلانة أفلام ومسلسلات على النايل سات، وفقًا للخطوات التي جاءت على النحو الأتي:-