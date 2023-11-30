بشرى سارة للشباب.. وظائف شركة الكهرباء الجديدة+ المستندات المطلوبة في وظائف شركة الكهرباء الجديدة

وظائف شركة الكهرباء الجديدة أعلنت عنها الشركة من خلال موقعها الرسمي، حيث تقوم الشركة بين الحين والآخر بالإعلان عن بعض الوظائف المتاحة لجميع الأشخاص الحاصلين على شهادة الدبلوم الفني، كما أوضحت الشركة الشروط التي يلزم توافرها في الأشخاص، وسوف نوضح كافة التفاصيل عن وظائف شركة الكهرباء الجديدة في التالي.

وظائف شركة الكهرباء الجديدة

أعلنت الحكومة عن عدة وظائف شركة الكهرباء الجديدة، ويمكن التقديم من خلال اتباع التالي:

ادخل على موقع بوابة الوظائف الحكومية الإلكترونية.

انقر على أيقونة وظائف.

اختر هيئة وزارة الكهرباء والطاقة.

ادخل كافة البيانات المطلوبة في نموذج طلب الوظيفة.

حمل جميع الأوراق المطلوبة على الموقع.

انقر على أيقونة تأكيد.

اضغط على إرسال الطلب.

احتفظ برقم المستخدم الخاص بك من أجل الاستعلام عن حالة الطلب.

عند الرد بالموافقة يتم تحديد موعد الاختبار والمقابلة الشخصية.

وضعت وزارة الكهرباء عدة شروط يلزم استيفاؤها من أجل القبول في الوظيفة، وهي كالآتي:

حصول المتقدم على دبلوم صناعي 3 سنوات، أما شعبة الكهرباء يلزم أن تكون 5 سنوات.

اجتياز كافة الاختبارات التي تعقدها الوزارة والمقابلة الشخصية.

يلزم أن يكون المتقدم حاصل على شهادة مؤهل فني صناعي تخصص كهرباء.

المستندات المطلوبة في وظائف شركة الكهرباء الجديدة

حددت الوزارة عدد من الأوراق التي يلزم تقديمها وهي كالآتي: