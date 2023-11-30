بسعر اقل.. سعر الزيت ف التموين+ موعد صرف التموين لشهر ديسمبر
سعر الزيت ف التموين أعلنت عنه وزارة التموين المصرية، حيث حرصت الوزارة على تخفيض أسعار بعض السلع الاستهلاكية في التموين، وذلك في إطار العمل على تخفيف العبء عن المواطنين في الدولة ومواجهة غلاء الأسعار التي يشهدها العالم الآن، لذا للتعرف على سعر الزيت ف التموين وكافة السلع الأخرى تابعونا في السطور القادمة.
سعر الزيت ف التموين
حددت وزارة التموين سعر الزيت ف التموين، حيث تتراوح زجاجة الزيت الخليط بحجم 800 جرام سعر 30 جنيه، ويتم صرف زجاجة واحدة لكل فرد بمعدل 4 زجاجات فقط على البطاقة التموينية التي يتجاوز عدد أفرادها 4 أفراد، أما في المجمعات الاستهلاكية التابعة للتموين تصل سعر الزجاجة نحو 40 جنيه.
موعد صرف التموين لشهر ديسمبر
أعلنت وزارة التموين المصرية موعد صرف التموين لشهر ديسمبر، حيث يبدأ الصرف لجميع المواطنين المستفيدين من التموين من يوم الجمعة الموافق 1 ديسمبر 2023، حيث يبلغ عدد المستفيدين من التموين نحو 62 مليون مواطن موزعين على 22 مليون بطاقة تموينية.
أسعار السلع في التموين
قامت وزارة التموين والتجارة الداخلية بتحديد أسعار السلع الاستهلاكية التي يتم صرفها في بطاقات التموين كل شهر، وهي تتمثل في الآتي:
- كيلو جرام أرز مصري يصل سعره نحو 12.60 جنيه.
- مكرونة وزن 800 جرام يبلغ سعرها نحو 13 جنيه
- مكرونة وزن 400 جرام بسعر 6.50 جنيه.
- كيلو جرام من الدقيق المعبأ يصل سعره نحو 18 جنيه.
- سجل سعر العدس المجروش وزن 500 جرام نحو 21 جنيه.
- الفول المعبأ وزن 500 جرام بسعر 9 جنيه.
- الشاي وزن 40 جرام بسعر 5 جنيه.