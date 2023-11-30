بشرى سارة.. أماكن شقق سكن لكل المصريين+ شروط الحصول على شقق سكنية

أماكن شقق سكن لكل المصريين أعلنت عنها وزارة الإسكان المصرية، حيث تعمل الحكومة المصرية على طرح شقق سكنية لجميع المواطنين، وذلك بهدف توفير حياة كريمة مناسبة لهم، خاصة في ظل ارتفاع أسعار العقارات بشكل كبير، وسوف نوضح أماكن شقق سكن لكل المصريين والأوراق والشروط التي يلزم توفرها في المقال التالي.

أماكن شقق سكن لكل المصريين

حددت وزارة الإسكان أماكن شقق سكن لكل المصريين، وهي كالآتي:

مدينة 6 أكتوبر.

مدينة 15 مايو.

مدينة العبور الجديدة.

مدينة السادات.

مدينة بدر.

مدينة برج العرب الجديدة.

مدينة بني سويف الجديدة.

مدينة سوهاج الجديدة.

مدينة قنا الجديدة.

مدينة أسوان الجديدة.

شروط الحصول على شقق سكنية

وضعت وزارة الإسكان مجموعة من الشروط التي يلزم توفرها في الشخص الذي يرغب في حجز وحدة سكنية، وهي كالآتي:

أن يبلغ المتقدم عمر 21 عامًا كحد أدنى ولا يتجاوز عمر 51 عامًا.

إذا كان المتقدم من أصحاب المعاشات يلزم ألا يتجاوز عمره 75 عامًا.

ألا يكون الشخص قد استفاد من أي الوحدات السكنية الأخرى أو قطع الأراضي المخصصة من قبل الدولة.

ألا يقل الدخل الشهري الثابت للمتقدم عن 2700 جنيه ولا يتجاوز 7 آلاف جنيه.

تقديم كافة المستندات التي تثبت الإقامة في المدنية الجديدة.

ألا يكون الشخص متملك لأرض أو منزل في المدينة التي يوجد بها الوحدات السكنية.

المستندات المطلوبة للحصول على شقق سكنية

يلزم تقديم مجموعة من المستندات عند التقدم للحصول على شقة سكنية وهي كالآتي: