ارتفاع سعر جرام الدهب بالمصنعية+ سعر الجنيه الذهب بالمصنعية في مصر

سعر جرام الدهب بالمصنعية حيث كان هناك انخفاض في سعر الذهب اليوم بحوالي عشرة جنيهات وهذا ما أذاعته سوق الذهب، حيث كان هناك استقرار إلى حد ما خلال الأيام الماضية مقارنةً بما حدث من ارتفاع شديد في هذا العام 2023، وهناك الكثير من المتابعين يريدون معرفة آخر تطورات في أسعار الذهب اليوم وهذا ما سنوضحه من خلال هذا المقال.

سعر جرام الدهب بالمصنعية

بالنسبة لسعر الذهب في هذا اليوم فقد كان هناك ثبات في أسعار الذهب بما يتراوح مع انخفاض وارتفاع بين عدد بسيط من الجنيهات، ولهذا سوف نقوم بعرض سعر جرام الذهب بالمصنعية من خلال التالي:

إعلان تسعيرة الذهب الخاص بعيار 24 لمن أراد البيع يصل إلى حوالي 3211 جنيه.

جاءت تسعيرة جرام الذهب شراء الخاص بعيار 24 حوالي 3200 جنيه.

وتم تسجيل ثمن الذهب 22 لمن أراد البيع حوالي 2943 جنيه.

وتسعيرة الذهب لمن أراد الشراء عيار 22 حوالي 2933 جنيه.

ثمن الذهب من نوعية العيار 21 تصل إلى حوالي 2800 جنيه لمن أراد شراء الذهب.

أما بالنسبة لمن أراد بيع الذهب من نوعية العيار 21 تصل أسعاره إلى حوالي 2810 جنيه.

بالنسبة للعيار 18 من الذهب لمن أراد البيع يصل إلى حوالي 2408 جنيه.

ولمن أراد شراء عيار 18 من الذهب يصل سعره إلى حوالي 2400 جنيه.

سعر الجنيه الذهب بالمصنعية في مصر

بعد أن قفز سعر أوقية الذهب إلى ما يتجاوز 2000 دولار في تداولات البورصة الدولية الخاصة بالذهب فإن السعر الخاص بالجنيه الذهب وصل إلى حوالي 22480 جنيه مصري، وذلك بالإضافة إلى بالمصنعية التي يتم احتسابها على حسب الشركة المصنعة وتبدأ بالمصنعية من 250 جنيه حتى تصل إلى 400 جنيه تقريبًا، وهناك مزيد من التوقعات حول وجود ارتفاع ملحوظ في أسعار الذهب خلال الأيام المقبلة وهذا نظرًا لما يقوم به البنك الفيدرالي المركزي من حيث تحديد سعر الفائدة العالمي للدولار.