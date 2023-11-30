فرحة كبيرة للمطلقات شقق للمطلقات والأرامل+ شروط الحصول على وحدة سكنية للمطلقات والأرامل

شقق للمطلقات والأرامل تعتبر أحد أبرز المشروعات التي وفرتها وزارة الإسكان تحت مظلة مبادرة سكن لكل المصريين والذي يعد من أكثر المشروعات التي تولي الدولة بالاهتمام بها من أجل توفير سكن لكافة الفئات في المجتمع ومن بين هذه الفئات هما فئة المطلقات والأرامل الذين خصصت لهم الدولة سكن خاص بالتعاون مع هيئة المجتمعات العمرانية وصندوق الإسكان وذلك بغرض طرح وتوفير مجموعة سكنية مناسبة لكل الفئات.

شقق للمطلقات والأرامل

أعلنت وزارة الإسكان إطلاقها شقق ووحدات سكنية خاصة بالمطلقات والأرامل وذلك بعد تحديد البيانات الخاصة بهذه الفئة من التأمينات ومن ثم ضرورة إحضار صورة من المستند الخاص بالنفقة وذلك بالنسبة للمطلقة أو إثبات وثيقة وفاة بالنسبة للأرملة مع توافر الشهادات الخاصة بـ ميلاد الأبناء وإحضار الرقم القومي بشكل مميكن والقيد العائلي ومحل السكن الحالي وغيرها من الأوراق.

شروط الحصول على وحدة سكنية للمطلقات والأرامل

هناك مجموعة من الشروط التي ألزمت بها وزارة الإسكان كل من المطلقات والأرامل من أجل التمكن من التقديم للحصول على وحدة سكنية وذلك كما يلي: