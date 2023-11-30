اشتري فراخ وأملي الفريزر.. أسعار الدواجن اليوم الخميس 30 نوفمبر 2023 في الأسواق بكم كرتونة البيض

الدواجن تعتبر مصدر هام من مصادر الغذاء ومصادر اللحوم البيضاء التي لا غنى عنها في كافة الأسواق الاستهلاكية، ويطلبها المستهلك بشكل مستمر ويبحث دومًا عن كل جديد حول أسعارها وما وصلت إليه من استقرار سواء تراجع عن سعر محدد أو ارتفاع المؤشرات السعرية وذلك على حسب السوق المحلية، والعرض والطلب والمعروض من كافة منتجات الدواجن، ولذلك نتحدث من خلال المقال على أهم المعلومات حول أسعار الدواجن المتوقع أن يكون عليها السوق يوم غد سواء في المزارع أو أسواق الجملة، أو محلات البيع بالتجزئة ونقدم في التقرير مزيد حول تكلفة شراء الدواجن الأكثر مبيعا واستهلاكًا في سوق مصر المحلي.

أسعار الدواجن اليوم الخميس 30 نوفمبر 2023

لا تزال الأسعار الخاصة بالدواجن على مستوى غير متوقع من الاستقرار على سعر متراجع وذلك عن الأسعار التي بدأ بها السوق الأسبوع الماضي، ولذلك هناك متابعة دورية سواء من قبل المستهلك أو من قبل المشتغلين في مجال صناعة الدواجن حيث أن تلك المتابعة تكون بشكل يومي، الجدير بالذكر أن الأسعار قد تتغير ما بين لحظة وأخرى وفيما يلي أسعار الدجاج الأبيض والذي يعد الأكثر مبيعا في سوق مصر المحلية

سعر الدواجن البيضاء

الدواجن البيضاء سعرها مستقر اليوم على قيمة وتكلفة شرائية للكيلو تقدر بنحو 63 جنيه مصري في المزرعة، وفي أسواق الجملة والسعر الحالي في مختلف الأسواق الاستهلاكية متراوح ما بين 69 و 70 جنيه مصري، بينما سجل سعر البانيه قيمة مالية مستقرة، ويتوقع أن يسجل ما بين 160 إلى 180 جنيه على حسب المنطقة، والسوق الاستهلاكية في كل محافظة.

سعر الدواجن البلدي والأمهات والساسو

يسجل سعر الدواجن الأمهات البيضاء في المحلات للبيع بالتجزئة سعر ما بين 60 وحتى 62 جنيه مصري، بينما يسجل السعر الخاص بالدجاج البلدي 120 جنيه مصري، في حين تستقر أسعار الدواجن الساسو الأكثر مبيعا على مبلغ متراوح ما بين 99 وحتى 100 جنيه مصري.