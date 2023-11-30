Link التقديم على الامتحان الخارجي في العراق 2023 epedu.gov.iq

أصبح الآن لديك فرصة التقديم على الامتحان الخارجي في العراق لعام 2023، حيث نسعى إلى تسهيل عملية التسجيل للطلاب الذين يتطلعون للتقديم قي هذا الامتحان المهم ويعد هذا فرصة ذهبية للطلاب الذين انقطعوا عن الدراسة لفترات تزيد عن ثلاث سنوات، أو الطلاب الذين واجهوا صعوبات في اجتياز الاختبارات خلال نفس العام الدراسي.

رابط التقديم على الامتحان الخارجي في العراق

الامتحان الخارجي في العراق لعام 2023 فرصة مفتوحة للعديد من الطلاب الذين يتطلعون لاستئناف رحلتهم التعليمية وتحقيق إنجاز يُسهم في استمرار تعليمهم ويمكن للطلاب الحصول على شهادات تعادل شهادة المرحلة الإعدادية في العراق من خلال هذا الامتحان ووزارة التعليم العراقية قد أعلنت مؤخرًا عن افتتاح باب التسجيل للامتحانات الخارجية اعتبارًا من 20 نوفمبر 2023، ويمكن للراغبين في الاشتراك التسجيل حتى 20 ديسمبر 2023 يمكنكم الوصول إلى الرابط المخصص للتسجيل على موقع وزارة التربية العراقية أو عبر موقع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي mohesr.gov.iq.

شروط 2024

وضعت وزارة التربية العراقية معايير صارمة لاختيار الطلاب الذين يتقدمون لاجتياز الامتحانات التمهيدية (الخارجية) للعام الدراسي 2023-2024. يتوجب على المتقدمين تحقيق مجموعة من الشروط لضمان إلتحاقهم بالامتحانات بنجاح، وهي كالتالي: