فك كيسك بقي.. اسعار الدواجن اليوم الخميس 30 – 11 – 2023 || سعر الفراخ والبيض معقول النهاردة

اسعار الدواجن اليوم، تتوالى كميات كبيرة من البحث المستمر عن معرفة سعر الفراخ والبيض ومشتاقة في الأسواق، حيث انه مع زيادة أسعار اللحوم الحمراء يزداد الإقبال بكثرة على اللحوم البديلة لها الا وهي الفراخ البيضاء، حيث نجد تذبذب كبير بها خلال الأشهر القليلة الماضية، والتي تتأثر بعوامل عديدة، وأهمها الأعلاف، حيث شهدنا مدى جهد الدولة المضاعف لحل كافة المشكلات التي تواجه المواطن المصري، لذا وفي صلب الموضوع ننقل من خلال هذا التقرير سعر الفراخ البيضاء اليوم.

اسعار الدواجن اليوم

شهدت أسعار الدواجن انخفاضًا اليوم، ومن خلال هذا الجدول التالي سوف نكشف عن أسعار الدواجن في يوم الخميس، 30 نوفمبر 2023:

الصنف الوزن السعر (جنيه) الفراخ البيضاء للكيلو 65 للكيلو (الفراخ البلدى) 76 الدواجن الحمراء والساسو المتوسط 75 – 76 السعر (جنيه) 75 – 76 الدواجن الأمهات للكيلو 59 كتاكيت أربو للكيلو 28.5 كتاكيت أبيض للكيلو 28 كتاكيت ساسو للكيلو 18

اسعار البيض اليوم

اما عن سعر كرتونة البيض فقد جاءت كالتالي:

نوع البيض السعر (جنيه) البيض الأبيض 115 البيض الأحمر 115 – 120

تزيد الأسعار أيضا بنحو 10 جنيهات في الأسواق وفقا لكل منطقة.

سعر البانيه

بعدما تعرفنا علي كافة اسعار الدواجن اليوم، بالاضافة الي معرفة سعر البيض بتبقي معرفة سعر البانيه والذي جاء على النحو التالي:

أسعار الدواجن الحمراء استقرت عند 78 جنيهاً وأسعار البانيه تتراوح بين 150 و180 جنيهًا الشيش طاووق بين 155 و180 جنيهًا والأوراك بين 70 و80 جنيهًا وسعر كيلو الكبدة وصل إلى 100 جنيه.

لا تنسي عزيزي القارئ ان هذه الاسعار قد تختلف من مكان لأخر، ولكن اختلاف بسيط، فاذا وجدت اختلافًا كبيرًا قم بالإبلاغ عن ذلك.