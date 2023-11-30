وظائف وزارة الدفاع الجوي السعودي 1445 واخر موعد للتسجيل والشروط المطلوبة

وظائف وزارة الدفاع الجوي السعودي 1445 التي كان يبحث عنها الشباب الخريجين لأنهم من الوظائف الشاغرة والمرموقة التي تأتي من كل حين إلى أخر ويسجل بها عدد كبير من الخريجين من الرجال والنساء، منذ عدة أيام أعلنت وزارة الدفاع الجوي بالمملكة العربية السعودية عن بدء الاستعداد لفتح باب التسجيل لوظائف جديدة في عدة تخصصات، كما أشارت وزارة الدفاع الجوى أن هناك ضوابط وشروط أساسية يتم قبول المتقدم على أساسها وكل من تنطبق عليه الشروط كاملة سوف يكون له فرصة كبيرة من تلك الوظائف والتمتع بالمزايا التي تتوفر دائماً بالوظائف الحكومية والعسكرية، واليوم عبر موقعنا البديل ننشر لكم وظائف وزارة الدفاع الجوي السعودي 1445.

وظائف وزارة الدفاع الجوي السعودي 1445

بدأت عمليات التسجيل في وظائف وزارة الدفاع الجوى للرجال والنساء الخريجين الجدد من المؤهلات العالية يوم الثلاثاء الماضي الموافق 28 نوفمبر الجاري 2023 وفقاً لما صرحت به الوزارة على أن تكون فترة التسجيل ثلاثة أيام متتالية واليوم الخميس الموافق 30 من نوفمبر 2023 وبعد ساعات قليلة سوف يتم غلق باب التسجيل.

وتبدأ الوزارة في فحص جميع طلبات التسجيل التي تمت في المدة المحدد وبعد الأنتهاء يتم أرسال رسالة نصية على الجوال المقبولين في الوظائف ويتم إخبارهم بموعد المقابلة الشخصية، والجدير بالذكر أن فترة فحص الطلبات وإعلان النتائج تستغرق ما بين أسبوع وحتى 10 أيام وسوف نتابع مع سيادتكم وفور ظهور النتائج ننشر لكم على الفور، ويرجى العلم أن التخصصات التي أعلنت عنها الوزارة هي

معلم لغة إنجليزية.

أخصائي الأمن والسلامة.

متخصص ترجمة.

أخصائي تخليص المعدات.

متخصص في الإعلام والنشر.

أخصائي عقود التسليح.

اخصائي إدخال بيانات.

أخصائي تحليل البيانات المالية.

شروط وظائف وزارة الدفاع الجوى