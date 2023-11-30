رابط التقديم على الاختبارات الخارجية بالعراق 2023-2024 والشروط المطلوبة للتسجيل

رابط التقديم على الاختبارات الخارجية بالعراق 2023-2024 تلك الفرصة التي يترقبها عدد كبير من الطلبة والطالبات من جميع المراحل التعليمية من الابتدائي وحتى المتوسط، أتاحت وزارة التربية والتعليم فرصة للطلاب الغير منتظمين على الحضور المدرسي بتسجيل اختبارات خارجية وتحقيق النجاح فيها والانتقال إلى مرحلة جديدة، وتم الإعلان بشكل رسمي من الوزارة عن فترة التسجيل التي تستغرق شهر كامل لكي يسجل أكبر عدد من الطلاب، واليوم عبر التقرير التالي من المقال رابط التقديم على الاختبارات الخارجية بالعراق 2023-2024

رابط التقديم على الاختبارات الخارجية بالعراق 2023-2024

أعلنت وزارة التربية والتعليم العراقية الفترة الماضية عن فتح باب التسجيل على استمارة الاختبارات التي كان ينتظرها الطلاب بفارغ من الصبر، مما كشف إبراهيم نامس الجبوري وزير التربية والتعليم أن قيمة رسوم استمارة الاختبارات تكون 25000 دينار عراقي للطلاب من المرحلة الإبتدائي وتصل قيمة رسوم الاستمارة المرحلة الإعدادية والثانوية والمرحلة المتوسطة نحو 50.000 دينار عراقي.

ويجب عند سداد رسوم الاستمارة إحضار نموذج طلب الالتحاق وشهادة ميلاد للطلاب وبطاقة رقم الهوية وصورة بحجم الوجه ملونة وبتاريخ حديث، ومن المقرر أن فترة التسجيل التي حددتها الوزارة تكون بدايةً من الجمعة 24 نوفمبر وحتى الإثنين الموافق 25 ديسمبر المقبل 2023، وسوف تكون عملية التسجيل إلكترونياً عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية.

الشروط المطلوبة للتسجيل في الاختبارات الخارجية 2024

لقد قامت وزارة التربية والتعليم العراقية برئاسة إبراهيم نامس الجبوري بالإعلان عن عن بدء تسجيل استمارة الاختبارات الخارجية وأعلن سيادته عن الشروط المطلوبة للتسجيل والتي تأتي على النحو التالي