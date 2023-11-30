“اتفرج دلوقتي” مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 138 مترجمة باللغة العربية “الفجر الجزائرية” HD

الخميس اليوم موعدنا مع حلقة جديدة من المسلسل التاريخي التركي قيامة عثمان، ولهذا السبب يتساءل كثير من متابعي المسلسل عن موعد عرض مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 138، والقنوات الناقلة لها، وذلك بعد عرضها أمس باللغة التركية على القناة التركية، فاليوم تُعرض باللغة العربية بعد الترجمة على الفجر الجزائرية، فدعونا نوضح لكم موعد عرض المسلسل وقنواته الناقلة عربي وتركي.. فتابعوا معنا.

مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 138

جمهور غفير من المواطنين في جمهورية مصر العربية والوطن العربي يتابعون مسلسل قيامة عثمان، حيث أشهر المسلسلات التركية على الإطلاق في الوقت الحالي، حيث مسلسل تاريخي يحكي ما حدث للدولة الإسلامية في عهد الدولة العثمانية، وكيف تم الانتصار في عدد من المعارك وتحقيق فتوحات عظيمة في عهد الدولة العثمانية، ويتم عرض الحلقة الجديدة من المسلسل في المواعيد التالية:

يوم الأربعاء يتم عرض الحلقة بلغتها الأصلية التركية على قناة ATV الساعة الثامنة بتوقيت تركيا.

يوم الخميس يتم عرض الحلقة بعد الترجمة الساعة 8 بتوقيت جمهورية مصر العربية، والتاسعة بتوقيت الرياض على الفجر الجزائرية.

ليلة يوم الجمعة الساعة 2 فجرًا يُتاح عرض الحلقة على موقع قصة عشق، ويمكن مشاهدتها بعد ذلك على موقع “وي سيما”.

القنوات الناقلة مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 138

تُعرض الحلقة على قناة الفجر الجزائرية اليوم باللغة العربية، وتقوم القناة ببث محتواها على النايل سات وعرب سات، حيث تأتي ترددات القناة على القمرين على النحو التالي: