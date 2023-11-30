كشوفات نتائج المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2023 حسب المحافظة عبر منصة مظلتي هيئة الحماية الاجتماعية

حان الوقت لكي ننشر لحضراتكم كشوفات نتائج المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2023 التي تبحثون عنها بشكل كبير منذ عدة أيام وتحديداً فور أن أعلن أحمد الأسدي عن وجود دفعة جديدة، وأن يكون إجمالي المقبولين فيها 60 ألف بفارق 30 ألف عن الدفعة السادسة، وأكد سيادته أن الدفعات القادمة سوف يتم قبول أكبر عدد من الأسر العراقية لمواجهة الغلاء من خلال توفير دعم شهري لشراء مطالبهم دون عناء، تابعوا الفقرات التالي لمعرفة موعد صدور كشوفات نتائج المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2023.

كشوفات نتائج المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2023

لقد صدرت نتائج العديد من الوجبات التي تتعلق بدعم الرعاية الاجتماعية وآخر دعم قامت بصرفه وزارة العمل والشؤون الاجتماعية اسماء ملحق الوجبة السادسة وتمكن عدد كبير من الاستفادة نتيجة قبول طلبهم وأنهم ضمن فئات الاستحقاق التي تنطبق عليهم الشروط المعلن عنها، يحاول جميع مسؤولي وزارة العمل على توفير حياة مستقرة للأسر المتعففة وتعزز من مستوى معيشتهم ظل هذا الغلاء والتدهور الاقتصادية.

مما كشفت العديد من المصادر أن هيئة الحماية الاجتماعي تواصل تقديم المساعدة وبعد الانتهاء من إعلان نتائج المشمولين من الدفعة السابعة والانتهاء من صرف المستحقات يكون هناك إجراءات جديدة تتخذها الوزارة لقبول أعداد جديدة من الأسر العراقية لكي يحصلون على دعم نقدي ويتم ذلك مع انطلاق العام الميلادي الجديد 2024، على أن تطبق الشروط التالية

المتقدم من الجنسية العراقية.

أن يكون سن المتقدم من الرجال لا يقل عن 18 عام ولا يزيد عن 60 عام.

السن المحدد للنساء 15 عام ولا يزيد عن 60 عام.

يجب أن المتقدم ذات إقامة دائم في البلد.

امتلاك المتقدم بطاقة هوية سارية.

لا يمتلك المتقدم اي أصول أو سجلات تجارية.

ذوي الاحتياجات الخاصة.

رابط الاستعلام عن نتائج الوجبة السابعة العراق 2023