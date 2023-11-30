results.mlazemna اعلان نتائج السادس الاعدادي الدور الثالث جميع الأقسام في العرق 2023 نتائجنا
يترقب العديد من الطلاب والطالبات في مختلف محافظات العراق، صدور نتائج الصف السادس الإعدادي التي ينتظرها الكثير بفارغ الصبر، حيث إن وزارة التربية العراقية كشفت في بيان لها مؤخرًا عن الانتهاء من تصحيح جميع أوراق الامتحانات الخاصة بالدور الثالث للصف السادس الإعدادي، ليتم دخول الأوراق في مرحلة التدقيق التي يعد الخطوة الأخيرة قبل إعلان النتائج في العراق.
اعلان نتائج السادس الاعدادي الدور الثالث
أوضحت وزارة التربية العراقية، أنه تم بالفعل الإنتهاء من تصحيح أرواق امتحانات الصف السادس الاعدادي الدور الثالث، وأن النتائج في مرحلة التدقيق الذي يتم من قبل فريق العمل، على أن يتم عرض جميع النتائج في الساعات القليلة المقبلة، وفقًا لما تُعلنه وزارة التربية وموقع نتائجنا، هذا مع العلم أنه يمكن لجميع الطلبة الحصول على النتائج الخاصة بهم في هيئة كشوفات أو ملفات بي دي أف، وعندها ستتمكن من الحصول على النتيجة.
الاستعلام نتائج السادس الاعدادي 2023 الدور الثالث
من المؤكد أن يتم عرض النتائج الخاصة بالصف السادس الاعدادي الدور الثالث، وفقًا للخطوات التي تتمثل في الأتي:-
- أن يتم الذهاب إلى موقع نتائجنا.
- ثم يتم على الفور إدخال اسم الطالب رباعي والرقم الإمتحاني الخاص به.
- اختيار المحافظة التي ينتمي إليها.
- الضغط على زر “عرض النتيجة”.
- ليتم تنزيل الكشوفات في النهاية.