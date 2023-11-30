spa.gov.iq/umbrella.. اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة وملحقات الوجبات السابقة pdf

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة هي ما يبحث عنه المواطنين والمواطنات بالعراق الآن، حيث المواطنين يرغبون بمطالعة كشوفات المشمولين PDF، والتي تقوم منصة مظلتي بطرحها على المواطنين بعد إتمام المراجعة النهائية للمشمولين، ويتم إعلان الكشوفات بعد دراسة كافية وبحث وزيارات ميدانية تتأكد فيها الهيئة من أن المواطن المتقدم يستحق للدعم، فدعونا نوضح لكم طريقة تنزيل الكشوفات والمشمولين بعد إتمام المراجعة.

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية pdf السابعة

خلال الأيام القليلة القادمة سيكون متاحًا على منصة مظلتي كشوفات بأسماء المقبولين حديثًا في معاش الرعاية الاجتماعية في العراق، حيث سوف تنتهي الهيئة العامة للحماية الاجتماعية من إتمام كشوفات المشمولين في كل محافظة وتخصيص ملف pdf للمحافظة، ثم يتم رفع الملف على مظلتي والتي من خلال الرقم الوطني للمستعلم، يتبين له شموله أم لا، وذلك بعد التنزيل للملف الخاص بمحافظته.

وقبل أن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق الآن تعمل على تجهيز أسماء المشمولين في الوجبة السابعة وملحقات المشمولين من الوجبات السابقة، حيث الدفعة السادسة وما قبلها، وفي حال شمول متقدمين قدام سيتم ضم أسمائهم إلى ملف المشمولين.

استخراج اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة pdf

بعد إعلان أسماء المقبولين الجدد في الحماية الاجتماعية في العراق، سيتم إتاحة الملفات بالمشمولين على موقع منصة مظلتي، والاستعلام من خلال المنصة سيكون على هذا النحو: