عاجل من وزارة التموين.. إلغاء دعم السلع التموينية واستبداله بدعم نقدي.. الحكومة تحسم الأمر وتوضح الحقائق

انتشر هذه الأيام على عدد كبير من مواقع التواصل الاجتماعي خبر قيام وزارة التموين والتجارة الداخلية إلغاء دعم السلع التموينية واستبدالها بدعم نقدي وهذا بسبب الأزمة الاقتصادية التي يشهدها العالم هذه الفترة، لهذا يريد الكثير من المستفيدين من هذا الدعم معرفة حقيقة هذا الخبر وهو ما سنتعرف عليه خلال هذا التقرير كما سوف نتعرف على بعض التفاصيل الأخرى ومنها نصيب الفرد في بطاقة التموين.

حقيقة إلغاء دعم السلع التموينية

يتساءل عدد كبير من حاملي البطاقات التموينية المستفيدين من الدعم الذي تقدمه وزارة التموين والتجارة الداخلية لهم عن حقيقة خبر إلغاء الدعم على السلع التموينية واستبداله بدعم نقدي الذي انتشر هذه الفترة، الأمر الذي جعل وزير التموين والتجارة الداخلية على المصيلحي توضيح هذا الأمر مصرحا أن الحكومة المصرية في هذه الأيام تدرس هذا الأمر ولكنها تنتظر أن تستقر الأوضاع الاقتصادية في البلاد مؤكداً إلى أنه في حالة اتخاذ الحكومة هذا القرار فسيكون اختياري للمواطن، وأشار إلى أن هذا القرار جاء في سياق جهود الحكومة من أجل التعامل مع كل من التحديات الاقتصادية والتأثيرات العالمية.

ما نصيب الفرد من السلع التموينية؟

لمعرفة نصيب الفرد من السلع التموينية وفقاً لوزراة التموين يجب العلم أن وزارة التموين والتجارة الداخلية أوضحت أن نصيب الفرد من التموين كما أعلنت عنه مسبقاً مؤكدة أن الفرد المقيد في بطاقة التموين يحصل على مقدار واحد كيلو جرام فقط من السكر الأبيض بحد أقصى عدد 6 كيلو جرام على البطاقة الواحد، كما أن حصة الفرد في بطاقة التموين من الزيت زجاجة زيت واحدة حجم 800 مللي جرام بحد أقصى عدد 4 زجاجات زيت على البطاقة الواحدة.