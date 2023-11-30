ضيفهم قبل ما يقفل.. خطوات ورابط إضافة المواليد على بطاقة التموين 2023 والشروط المطلوبة

يبحث الكثير من المواطنين من جميع محافظات جمهورية مصر العربية عن طريقة إضافة المواليد على بطاقة التموين والشروط التي يجب توافرها لإتمام عملية الإضافة على بطاقة التموين الخاصة بهم لهذا أوضحت وزارة التموين والتجارة الداخلية خطوات إضافة المواليد على البطاقات التموينية والشروط والأوراق المطلوبة وهو ما سوف نوضحه لكم من خلال هذا التقرير.

خطوات إضافة المواليد على بطاقة التموين

هناك عدد من الخطوات التي يجب على الأشخاص اتباعها من أجل إضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين وهذه الخطوات تتمثل في الآتي:

أولاً يقوم المواطن بالدخول على بوابة مصر الرقمية.

ينقر المواطن بعد ذلك على خانة التموين.

من بين الاختيارات المتاحة يختار المواطن إضافة أطفال غير مسجلين.

يقوم المواطن تسجيل كل من رقم الهاتف وكلمة المرور.

يكتب المواطن اسم الأم في المكان المخصص لذلك.

ينقر المواطن فيما بعد على خانة إضافة أفراد عائلتي وذلك من أجل إضافة الأشخاص الغير مسجلين في بطاقة التموين.

يكتب المواطن اسم المولود الذي يرغب في إضافته للبطاقة التموينية.

يقوم المواطن إدخال الرقم القومي الخاص بالطفل والموجود في شهادة الميلاد.

يحدد المواطن صلة القرابة بينه وبين الطفل المراد إضافته على بطاقة التموين.

في النهاية ينقر المواطن على كلمة إضافة.

شروط إضافة المواليد على بطاقة التموين

وضعت وزارة التموين والتجارة الداخلية عدد من الشروط التي يجب أن تتوافر من أجل إضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين ومن أهم هذه الشروط ما يلي: