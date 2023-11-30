ظهور نتائج السادس الاعدادي الدور الثالث نتائجنا 2023 لعموم المحافظات في هذا الموعد

يتساءل الكثيرين عن موعد إعلان نتائج السادس الاعدادي الدور الثالث نتائجنا 2023 كما يرغبون بمعرفة المرحلة التي وصلت إليها الدرجات بعد تصحيح الإجابات، والجدير بالإشارة أن وزارة التعليم العراقية قد وضحت من خلال موقعها الإلكتروني الرسمي أن مرحلة تقييم الأوراق وتصحيح الإجابات قد اكتملت في حين شارفت مرحلة التدقيق على الانتهاء وبالتالي تستعد بشكل رسمي لإعلان ونشر النتائج خلال الأيام المقبلة.

نتائج السادس الاعدادي الدور الثالث نتائجنا

من المتوقع الإعلان عن نتائج الصف السادس الإعدادي الدور الثالث 2023 بجميع أرجاء العراق خلال الأيام المقبلة وهذا بعد إعلان وزارة التعليم على أن مرحلة المراجعة والتصحيح قد انتهت بالفعل وتبقى إتمام مرحلة التدقيق الأخيرة التي تسبق إعلان النتائج، والجدير بالإشارة أنها قد أكدت أيضًا على أن نشر نتائج سيكون مركزي أي فور الانتهاء من جميع أعمال التصحيح والتدقيق والمراجعة كما سيتم نشر وإعلان الكشوفات من خلال موقعها الإلكتروني بالإضافة إلى موقع نتائجنا حتى يستطيع الطلاب معرفة واستخراج النتائج الخاصة بهم بسهولة من خلال تحميل الكشوفات.

الاستعلام عن نتائج السادس الاعدادي الدور الثالث

عبر موقع نتائجنا يمكن التحقق من نتائج الطلاب في الصف السادس الإعدادي الدور الثالث 2023 بشكل سهل وبسيط سواء للفرع الأحيائي والتطبيقي أو الأدبي باستعمال الاسم ورقم الجلوس وهذا من خلال الآتي: