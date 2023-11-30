“استعلم بالرقم القومي” تكافل وكرامة شهر ديسمبر 2023 والشروط الجديدة

تتزايد عمليات البحث خلال الساعات الأخيرة عن تكافل وكرامة شهر ديسمبر 2023، والذي يعد مصدر دخل عدد كبير من الأشخاص من محدودي الدخل والتي انطبقت عليهم الشروط التي أعلنت عنها وزارة التضامن الإجتماعي، التي أعلنت عن عدد من الشروط الواجب توافرها في الأشخاص الراغبين في الحصول على معاش تكافل وكرامة وهي الآتي:

شروط التقديم في معاش تكافل وكرامة 2023

يلزم أن يكون المواطن المتقدم مصري الجنسية.

أن يكون دائم الإقامة في مصر ولا يغادر أراضيها.

ألا يكون مؤمن عليه أو مستفيد من أير برامج دعم أخرى.

أن يكون متزوج ولديه أبناء في مراحل تعليمية مختلفة.

كما يجب ألا يكون المتقدم لديه أصول أو عقارات.

ألا يقل سن المتقدم عن 18 عام ولا يزيد عن 60 عام.

ما هو معاش تكافل وكرامة ؟

معاش تكافل وكرامة هو عبارة عن دعم مادي تقدمه الحكومة المصرية برعاية وزارة التضامن الاجتماعي لعدد كبير من الأسر من محدودي الدخل والغير قادرين على مواجهة ظروف المعيشة الصعبة، ويبلغ الدعم حوالي 450 جنيه للأسرة ويتم صرفها في الـ 25 من كل شهر ميلادي، وكانت وزارة التضامن الإجتماعي قد أعلنت عن تخصيص رابط الكتروني للاستعلام عن اسماء المقبولين في معاش تكافل وكرامة تيسيراً على عدد كبير من المواطنين خاصة النساء وكبار السن وإليكم خطوات الاستعلام.

رابط الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة 2023 بالرقم القومي