أخبار هتفرح الملايين.. تحديد نصيب الفرد من التموين في الزيت والسكر لشهر ديسمبر 2023 بعد زيادة الأسعار وحقيقة زيادة نصيب الفرد
يهتم العديد من المواطنين الذين يمتلكون البطاقات التموينية المقدمة من قبل وزارة التموين والتجارة الداخلية من أجل تقديم الدعم على السلع الغذائية والخبز للمواطنين من خلالها معرفة ما هو نصيب الفرد من التموين وهل هناك زيادة في حصة الفرد من التموين وهو ما سنتعرف عليه من خلال هذا التقرير.
حقيقة زيادة حصة الفرد في التموين
انتشر الأيام السابقة على بعض من صفحات التواصل الاجتماعي المتنوعة خبر قيام وزارة التموين والتجارة الداخلية زيادة حصة الفرد في التموين ليصبح 100 جنية مصري بدلا من 50 جنية الأمر الذي أدى إلى أن تقوم وزارة التموين والتجارة الداخلية موضحة أن هذا الخبر غير حقيقي وأنه لا يوجد أي نية في زيادة حصة الفرد من التموين.
وأكدت الوزارة أن نصيب الفرد من التموين ثابت وهو 50 جنية فقط لا غير يمكن من خلالها شراء السلع الغذائية التي بحاجة إليها، كما نبهت الوزارة على المواطنين التحري في الاخبار التي يتم تداولها وعدم الانسياق وراء الشائعات مؤكدة أنه في حالة تطبيق زيادة على نصيب الفرد فإنه سوف يتم الإعلان عن هذا الخبر من قبل الوزارة على الموقع الخاص بها.
ما هو نصيب الفرد من التموين لشهر ديسمبر
يتساءل عدد كبير من المستفيدين من الدعم الذي تقدمة وزارة التموين والتجارة الداخلية على البطاقات التموينية على حصة الفرد المقيد في بطاقة التموين، حيث أوضحت الوزارة أن حصة الفرد من التموين كالاتي:
- زجاجة زيت واحدة بحجم 800 مللي جرام وعلى هذا فإن عدد الزجاجات التي تحصل عليها الأسرة الواحدة هو عدد 4 زجاجات.
- نصيب الفرد من السكر هو مقدار كيلو جرام واحد فقط وعلى هذا تحصل الأسرة الواحدة على عدد 6 كيلو جرام من السكر.