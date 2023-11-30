هترجع تصرف تاني.. طريقة استرجاع بطاقة التموين الموقوفة بالخطوات وكيفية استخراج بطاقة التموين لأول مرة

يمكن استرجاع بطاقة التموين الموقوفة وتقديم طلب للحصول على الموافقة من خلال خطوات بسيطة، ويستطيع المواطنين الحصول على كل من السلع الغذائية والخبز بأسعار مخفضة عن طريق البطاقات التموينية التي قدمتها لهم وزارة التموين والتجارة الداخلية ولكن في بعض الأحيان يتم إيقاف هذه البطاقات الأمر الذي يجعل هؤلاء المواطنين يتساءلون عن طريقة استرجاعها وهو ما سنتعرف عليه خلال مقالنا هذا كما يمكننا التعرف على طريقة استخراج بطاقة التموين لأول مرة.

خطوات استرجاع بطاقة التموين الموقوفة

هناك مجموعة من الخطوات التي يجب على المواطنين اتباعها من أجل استرجاع بطاقة التموين الموقوفة وهذه الخطوات تتمثل في الآتي:

يذهب المواطن الى مديريات أو مكتب التموين وتقديم طلب تظلم.

يرفق المواطن المستندات التي تؤكد صحة البيانات الخاصة به.

يقوم المواطن تحرير نموذج أداء خدمة من أجل استرجاع البطاقة التي تم إيقافها.

سوف يتم مراجعة طلب المواطن.

إذا تم قبول طلب المواطن فإنه سوف يتم اضافة البطاقة في كشوف التسجيل.

يستلم المواطن رقم السر الجديد.

يحصل المواطن على الدعم الاستثنائي للتموين.

يتم استقبال طلبات التظلمات عبر الدعم الاستثنائي من خلال المواطنين وذلك عن طريق إحضار كل من المستندات والأوراق المطلوبة من أجل تقديم طلب التظلم على بطاقة التموين.

طريقة استخراج بطاقة تموين لأول مرة

وفرت وزارة التموين والتجارة الداخلية للمواطنين إمكانية استخراج بطاقة التموين إلكترونيا وذلك عن طريق القيام بعدد من الخطوات البسيطة والتي تتمثل في الآتي: