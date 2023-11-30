مسلسل زينهم الحلقة 9 ….. وكريم قاسم يتعرض لصدمة جديدة بعد حديثه مع جثث المشرحة

مسلسل زينهم الحلقة 9، يعرض مسلسل زينهم على قناة dmc واستطاع منذ عرض الحلقة الأولى أن يحقق أعلى نسب مشاهدة، وشهدت الحلقة الماضية من المسلسل الكثير من الأحداث كان أهمها هو الحديث الذي دار بين كريم قاسم وجثث المشرحة بعدما رأي زينهم “أحمد داوود” وهو يقوم بهذا الأمر مع كل جثة جديدة تأتي إلى المشرحة، وهذا بسبب خبرته في تشريح الجثث والتدقيق في أسباب الوفاة

أبطال مسلسل زينهم

يضم مسلسل زينهم عدد كبير من نجوم وأبطال الدراما المصرية ومنهم : أحمد داود، كريم قاسم، سلمى أبو ضيف، محمد أبو داود، احمد الرافعى، عماد رشاد، هناء الشوربجى، سلوى محمد على، ياسر عزت، أسامة أبو العطا، يارا جبران، حمدى هيكل، انجى أبو السعود، رحاب عرفة، بسمة نبيل، محمد الصاوى، لاشينة لاشين، على السبع، نورا مهدى، نسمة بهى والمسلسل من تأليف : محمد سليمان عبد المالك وإخراج يحيي اسماعيل.

وتدور أحداث مسلسل زينهم حول الطبيب أحمد داوود” زينهم” الذي تخرج من كلية الطب ليعمل كطبيب في مشرحة زينهم إلا أنه يخفي الأمر على والدته وأقنعها أنه يعمل طبيب أنف وأذن، ويخوض زينهم الكصير من المغامرات أثناء كشفه عن الجثث التي تأتي إلى المشرحة وتدور بينه وبين الجثث الكثير من المتاقشات والتي من خلالها يستطيع التعرف على قاتل الجثة.

موعد عرض مسلسل زينهم

يعرض مسلسل زينهم على قناة dmc من السبت إلى الأربعاء في تمام الساعة 08:00 مساء والإعادة الأولى في تمام الساعة الرابعة عصراً في اليوم التالي والساعة الخامة فجراً، ويعرض المسلسل أيضاً على قناة dmc دراما في تمام الساعة الحادية عشر مساءً، والإعادة الأولى في الخامسة فجراً والإعادة الثانية في الرابعة عصراً، كما يمكنكم مشاهدة المسلسل على منصة Watch it.