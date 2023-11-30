مبروك زغرطي يا حجة بمرتبات تصل ل13 ألف بلــبل مصري وظائف من الشباب والرياضة قـدم الان

وظائف الشباب والرياضة أعلنت وزارة الشباب عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بوك عن العديد من الوظائف الشاغرة للشباب الحاصلين على جميع المؤهلات المتوسطة والعليا بمرتبات تصل إلى 10 آلاف جنيه، وقد أعلنت أن شركة Transition لديها وظائف شاغرة وتحتاج إلى موظف مسؤول منطقة، ويجب أن تكون لديه خبرة في بيع أكسسوارات الهواتف الذكية والكمبيوترات، ودائمًا ما تحرص وزارة الشباب والرياضة على توفير فرص عمل للشباب بالتعاون مع شركة مايكروسوفت ومؤسسة كير مصر.

وظائف الشباب والرياضة

أوضحت الوزارة عبر صفحتها عن احتياج شركة Transition إلى موظف لديه خبرة في بيع الإكسسوارات الذكية وذلك لعدة محافظات على مستوى الجمهورية تبدأ من الإسكندرية وحتى أسوان، ومن أهم الشروط المطلوبة في المتقدم للوظيفة أن يكون حاصل على مؤهل عالي ويحدد التعامل والتحدث باللغة الإنجليزية، ويجب أن يكون المتقدم متفرغ بشكل كامل ويقدم موقف محدد من التجنيد، وألا يزيد عمر المتقدم عن 35 سنة وأن يكون من أبناء المحافظة.

أهم مميزات الوظيفة

ويحصل الشخص المتقدم والحاصل على الوظيفة على راتب شهري ثابت وعلاوات مالية تصل إلي 10 آلاف جنيه مصري، كما يمكنه الحصول على يومين إجازة أسبوعية ويكون لديه فرص هائلة للترقية في الشركة، كما تعطي تأمين اجتماعي وطبي خاص للموظف، يمكنك التقديم للوظائف الشاغرة التي تعلن عنها وزارة الشباب والرياضة عبر صفحتها الرسمية والدخول على المنشور الخاص بالوظيفة وملء طلب التقديم وكتابة كافة البيانات التي يطلبها منك الموقع.

ومن الجدير بالذكر أن الوزارة أعلنت أن شركة جيديا لديها عدة مناصب ووظائف شاغرة يمكن للشباب التقدم إليها في حال استيفاء كافة الشروط المعلن عنها.