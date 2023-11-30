موعد نزول الضمان الإجتماعي دفعة ديسمبر الـ 24 في حساب المستفيدين…. والشروط اللازمة

يتساءل عدد كبير من المستفيدين من برنامج الدعم عن موعد نزول الضمان الإجتماعي دفعة ديسمبر الـ 24، بعدما تقدم عدد من المستفيدين بشكوى لعدم نزول الدعم على حساباتهم البنكية، ولهذا أعلنت الموارد البشرية عن أنه سوف يتم نزول الدعم في حساب المستفيدين في الموعد المحدد لها دون تأخير، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على موعد نزول الضمان الاجتماعي في حسابات المستفيدين وخطوات الاستعلام …..

موعد نزول الضمان الإجتماعي دفعة ديسمبر الـ 24

وكانت وزارة الموارد البشرية قد أعلنت عن تلقى عدد كبير من الشكاوي من بعض المستفيدينـ واشار مصدر مسؤول بوزارة الموارد البشرية أنه حتى الآن لم تنتهي الوزارة من إيداع وراتب المستفيدين من الضمان الإجتماعي المطور، وأن الإيداع سوف يتم في الموعد التي أعلنت عنه الوزارة دون تأخير على أن يكون يوم الخميس هو آخر يوم لنزول الدعم على حساب المستفيدين، وأضافت الوزارة إلى أن عدم نزول الراتب في حساب المستفيد ليس معناه أنه غير مستفيد.

موعد إيداع رواتب الضمان بالبنوك

ومن المقرر أن يتم إيداع الرواتب في حساب المستفيدين في جميع البنوك بداية من الساعة 12:00 منصف الليل، كما يمكن للمستفيد الإطلاع على الموعد الرسمي لنزول الرواتب على حساب المستفيدين من خلال اتباع الخطوات الآتيو: