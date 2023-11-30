صرحت وزارة الدفاع الجوي عن حاجتها لعدد من الكوادر الشبابية لشغل الوظائف العسكرية الشاغرة، وذلك من خلال برامج التعاقد المباشر بهدف المساندة الفنية في المنطقة الوسطى والغربية والشرقية وقامت بالإعلان عن شروط وموعد التسجيل للحصول على شرف الانضمام للعمل في تلك المكانة السامية في المجتمع، وفيما يلي نوضح طريقة وشروط التقديم في وظائف الدفاع الجوي.

التقديم في وظائف الدفاع الجوي

فتحت وزارة الدفاع فتح باب التقديم في وظائف الدفاع الجوي؛ حيث بدأ قبول طلبات الالتحاق من قبل الشباب السعودي الذي استوفت به الشروط المعلن عنها، حيث يتم فتح باب التسجيل اعتباراً من صباح يوم الثلاثاء الثامن والعشرين من شهر نوفمبر الجاري 2023 الذي يوافق في التقويم الهجري تاريخ الرابع عشر من شهر جمادي الأول 1445، وتستمر الوزارة في قبول طلبات المتقدمين حتى يوم الخميس أخر أيام شهر نوفمبر الجاري الموافق لتاريخ السادس عشر من شهر جمادى الأول في التقويم الهجري، عبر رابط https://jobs.mod.gov.sa/.

#وزارة_الدفاع ممثلةً في قوات الدفاع الجوي تعلن عن وظائف شاغرة على برامج التعاقد المباشر للمساندة الفنية. التقديم عبر الرابط:https://t.co/M4MWlOCN3C pic.twitter.com/zpWcYHpQoc — وزارة الدفاع (@modgovksa) November 26, 2023

شروط وظائف الدفاع الجوي

وضعت وزارة الدفاع الجوي السعودية مجموعة من الشروط الأولية التي من خلالها تتم عملية المفاضلة بين المتقدمين لشغل الوظائف المعلن عنها، حيث تجتهد الوزارة نحو دعم الشباب السعودي وتحفيزه لخدمة الوطن والدفاع عنه وتعزيز القوات العسكرية قدر الإمكان، وفيما يلي نوضح الشروط: